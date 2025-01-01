El incendio de Jarilla está "completamente desbocado" y puede entrar en Castilla y León

El incendio de Jarilla, que cumple este domingo su sexto día y ha quemado ya 9.000 hectáreas, está "completamente desbocado" en su flanco norte, por lo que se ha dado aviso a Castilla y León de que puede entrar en su territorio. El incendio ha obligado a evacuar la localidad de Gargantilla y el confinamiento de Hervás, ya en el Valle del Ambroz, fronterizo con la provincia de Salamanca, según ha informado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.