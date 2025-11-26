Incendio en edificio de Hong Kong deja al menos 4 muertos

Al menos cuatro personas murieron y ocho resultaron heridas este miércoles (26.11.2025) en un incendio de gran magnitud en el complejo residencial de Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong, donde las llamas se propagaron por el andamiaje de bambú instalado en un bloque. Equipos de bomberos están intentando apagar las llamas. Imágenes en vivo mostraron grandes columnas de humo saliendo de al menos tres edificios.