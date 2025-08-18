edición general
Un incendio en Colmenar Viejo obliga a desalojar casas y construcciones aisladas

El incendio que esta tarde se ha originado en Colmenar Viejo va a obligar a la Guardia Civil a desalojar casas y construcciones aisladas en el camino al fuego.

