Un incendio accidental calcina el Centro Astronómico del Alto Turia en Aras de los Olmos

Un incendio provocado por una subida de tensión ha causado daños graves en las instalaciones del Centro Astronómico del Alto Turia ubicado en Aras de los Olmos (Valencia), que gestiona la Asociación Valenciana de Astronomía. Entre los equipos afectados se encuentran algunos de los instrumentos más valiosos del observatorio, como un telescopio PlaneWave CDK17, una montura Paramount ME y una cámara astronómica de alta gama QHY600-PH-M.
