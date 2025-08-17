edición general
15 meneos
19 clics
El incendiario, el chivo expiatorio que carga con las culpas de los incendios

El incendiario, el chivo expiatorio que carga con las culpas de los incendios

“No se realizan labores de prevención y esto de echar la culpa a los pirómanos o en otras ocasiones a los eucaliptos, a los pinos, al cambio climático, que por supuesto agrava la situación, es una forma de los políticos de cualquier partido de excusarse para alejar la atención del problema real, que es el abandono de la superficie forestal”

| etiquetas: incendios , pirómanos , chivo expiatorio , prevención
13 2 0 K 159 politica
6 comentarios
13 2 0 K 159 politica
Apotropeo #4 Apotropeo
#3 los bulos hay que combatirlos siempre vengan de donde vengan, y no siempre es fácil.
En ocasiones tienen tanta culpa los negacionistas como los tremendistas.
Si estuvieran en la cárcel todos los responsables ideológicos y políticos, la cárcel sería del tamaño de un continente.
2 K 39
Apotropeo #1 Apotropeo
En una fogata, quién pone la mecha es el cómplice necesario, incluso imprescindible, pero el ejecutor es quien arrima la cerilla.
El pirómano es siempre el culpable.
Pero de la gravedad y la extensión, los culpables son los responsables políticos
2 K 27
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
#1 Es como todo en esta vida: hay responsabilidades políticas, hay responsabilidades civiles del que prende fuego, y hay un montón de otros factores que se conjugan para que la propagación y dificultad de extinción de un fuego se den, como es una ola de calor con temperaturas elevadas y ambiente muy seco.

Pero esto es menéame, y hay que combatir los bulos de la derecha en las redes sociales, de modo que:

"PP A LA CÁRCEL POR PIRÓMANOS NEGACIONISTAS!!!"
1 K 20
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
Los que perpetran los fuegos no tienen absolutamente nada que ver. Es todo culpa al 100% del gobierno autonómico de esas regiones, que resulta que es el PP.

Y si se le pega fuego a algún pedazo de campo de fuera de esas autonomías fachas, www.meneame.net/story/fuego-entra-parque-nacional-picos-europa-desaloj [[pues nos inventamos sin sonrojarnos que es que ascuas de los focos principales de las regiones PPeras volaran poniendo el riesgo los fantásticamente…   » ver todo el comentario
2 K 24
#5 Ominous
#2 Y siempre son los mismos obsesos de siempre, que te sacan al PP o Ayuso hasta en un debate sobre si es mejor una ducha o bañera.
0 K 10
platypu #6 platypu
#2 Pero si hay mas de 100 detenidos que cojones hablas
0 K 7

menéame