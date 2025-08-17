El incendiario, el chivo expiatorio que carga con las culpas de los incendios

“No se realizan labores de prevención y esto de echar la culpa a los pirómanos o en otras ocasiones a los eucaliptos, a los pinos, al cambio climático, que por supuesto agrava la situación, es una forma de los políticos de cualquier partido de excusarse para alejar la atención del problema real, que es el abandono de la superficie forestal”
En ocasiones tienen tanta culpa los negacionistas como los tremendistas.
Si estuvieran en la cárcel todos los responsables ideológicos y políticos, la cárcel sería del tamaño de un continente.
El pirómano es siempre el culpable.
Pero de la gravedad y la extensión, los culpables son los responsables políticos
Pero esto es menéame, y hay que combatir los bulos de la derecha en las redes sociales, de modo que:
"PP A LA CÁRCEL POR PIRÓMANOS NEGACIONISTAS!!!"
Y si se le pega fuego a algún pedazo de campo de fuera de esas autonomías fachas, www.meneame.net/story/fuego-entra-parque-nacional-picos-europa-desaloj [[pues nos inventamos sin sonrojarnos que es que ascuas de los focos principales de las regiones PPeras volaran poniendo el riesgo los fantásticamente… » ver todo el comentario