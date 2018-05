Incels: dentro del mundo oscuro y hostil de "célibes involuntarios" como el atacante de Toronto

Jack Peterson tiene 19 años y es de Chicago. Él es uno de los miles de jóvenes que visitan los foros de Reddit y otros sitios web donde se expresan los que se consideran incels. "He tenido un par de experiencias negativas en relaciones y eso me ha hecho sentir, ya sabes… Es duro desvincularme de mi pasado y empezar una nueva relación", dice. "He estado con mujeres que me han hecho cosas muy malas".