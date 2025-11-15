edición general
Inauguradas las Sordolimpiadas de Tokio 2025

Se llevó a cabo en Tokio la ceremonia inaugural de las Sordolimpíadas de este año. Se espera que este encuentro internacional para deportistas con discapacidad auditiva contribuya a un mayor entendimiento de esta condición y promueva una sociedad donde todos puedan vivir sin dificultades. La ceremonia tuvo lugar el sábado en el Gimnasio Metropolitano de Tokio. Es la primera vez que unas Sordolimpíadas de verano o invierno se realizan en Japón. El acontecimiento tuvo su primera edición en París, Francia, en 1924.

