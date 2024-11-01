Su Majestad el Rey ha asistido a la inauguración del Gran Museo Egipcio, el más grande del mundo dedicado a una única civilización, junto a 79 delegaciones oficiales, de las que 39 han estado encabezadas por miembros de Casas Reales, Jefes de Estado y de Gobierno. Su Majestad el Rey, que ha viajado a Egipto acompañado por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha sido recibido en el Aeropuerto Internacional Esfinge de Giza por el ministro de Trabajo de la República Árabe de Egipto.