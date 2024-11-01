Iñaki López y Wyoming reaccionan al comentario de Ayuso sobre el aborto: “No sé si irse 'a otro lado' es a Quirón”

Ese polémico “váyanse a otro lado a abortar” fue objeto de debate en algunos de los principales debates de actualidad de la parrilla televisiva.Iñaki López y El Gran Wyoming tiraron de ironía en laSexta para comentar las palabras de la dirigente del PP. El presentador de Más vale tarde, por ejemplo, dijo “no sé si 'a otro lado' es a otra Comunidad o a Quirón”, el grupo sanitario privado relacionado con los escándalos financieros de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador.
La duda ofende.
Histórica respuesta: Lo que empezó como un simple comentario acabó en terremoto digital: la contundente, afilada y absolutamente inesperada réplica de un Wyoming a la Quironesa ha hecho tambalear los cimientos de Internet, generando una ola de reacciones que va desde la admiración más profunda hasta el meme más despiadado