Imputan a la mano derecha de Prohens por la designación del chófer de la presidenta

Alejandro Jurado, jefe de Gabinete de la Presidencia del Govern y una de las personas más cercanas a Marga Prohens, ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa. La titular de un juzgado de instrucción de Palma le cita para que declare como investigado el próximo día 24 de marzo. Deberá explicar a la jueza si es cierto que, desde su cargo político, maniobró para premiar a un familiar suyo, colocándolo como chófer particular de la presidenta del Govern, apartando al conductor que durante más de 20 años había conducido

| etiquetas: mallorca , laboral , corrupcion , juzgados
comentarios
Gotsel #1 Gotsel
A ver quién es el primero que hace el chiste fácil :hug:
ur_quan_master #3 ur_quan_master
#1 vaya amputada, ahora no se puede hacerle chiste
Ze7eN #5 Ze7eN
Estaba siendo muy tranquila la legislatura para estar gobernando el PP. Ya tardaba en salir algún escándalo.
Kantinero #4 Kantinero *
No debe de ser importante indicar que los implicados son del PP puesto que el Diario de Mallorca no lo dice.
#6 Leon_Bocanegra
#4 se sobreentiende
#7 Indiana.Collons
#4 En El País o El Mundo tienen que decir que Ábalos o Sánchez son del PSOE cuando hablan de ellos?

El lector de el diario de Mallorca ya sabe de qué partido es Prohens. Los periodistas por regla general no escriben pensando en los que necesitábais que los Power Rangers dijesen su color para identificarlos.
Kantinero #8 Kantinero
#7 El lector de el diario de Mallorca ya sabe de qué partido es Prohens.

Abalos y Sánchez son conocidos hoy por hoy a nivel nacional y aún así en el mundo no pierden ocasión para relacionarlo con el PSOE, como es normal
Mallorca es una comunidad con una población flotante brutal, te aseguro que ese periódico cae en infinidad de manos diariamente de gente que no sabe nada de la política de la isla.
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#7 Normal, ya se sabe que cuando no pone el partido al que pertenece es del PP y sus corruptelas sistemáticas.
