Imputan a la mano derecha de Prohens por la designación del chófer de la presidenta

Alejandro Jurado, jefe de Gabinete de la Presidencia del Govern y una de las personas más cercanas a Marga Prohens, ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa. La titular de un juzgado de instrucción de Palma le cita para que declare como investigado el próximo día 24 de marzo. Deberá explicar a la jueza si es cierto que, desde su cargo político, maniobró para premiar a un familiar suyo, colocándolo como chófer particular de la presidenta del Govern, apartando al conductor que durante más de 20 años había conducido
El lector de el diario de Mallorca ya sabe de qué partido es Prohens. Los periodistas por regla general no escriben pensando en los que necesitábais que los Power Rangers dijesen su color para identificarlos.
Abalos y Sánchez son conocidos hoy por hoy a nivel nacional y aún así en el mundo no pierden ocasión para relacionarlo con el PSOE, como es normal
Mallorca es una comunidad con una población flotante brutal, te aseguro que ese periódico cae en infinidad de manos diariamente de gente que no sabe nada de la política de la isla.