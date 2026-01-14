Imputan a la mano derecha de Prohens por la designación del chófer de la presidenta

Alejandro Jurado, jefe de Gabinete de la Presidencia del Govern y una de las personas más cercanas a Marga Prohens, ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa. La titular de un juzgado de instrucción de Palma le cita para que declare como investigado el próximo día 24 de marzo. Deberá explicar a la jueza si es cierto que, desde su cargo político, maniobró para premiar a un familiar suyo, colocándolo como chófer particular de la presidenta del Govern, apartando al conductor que durante más de 20 años había conducido