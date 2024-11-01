edición general
Los impuestos y las ayudas públicas reducen en un tercio la desigualdad de renta en España

Los tres quintiles de menor renta bruta (60% del total) reciben más en prestaciones de lo que pagan en impuestos. Por otro lado, los dos quintiles de mayores ingresos (40% del total) actúan como contribuyentes netos, aunque la progresividad disminuye en los tramos más altos de la distribución, especialmente para el 1% con mayores ingresos. No obstante, esta reducción es más baja comparada con los países de Europa occidental, donde la desigualdad se reduce en un promedio del 40% gracias a la intervención gubernamental.

Lo que viene a decir, es que un % muy pequeño (dos quintiles) sustentan el estado del bienestar. Por eso es tan importante estar al loro con la IA. Si despiden a los blue collar de donde van a salir el dinero?
bravo... el 66% del dinero público (robo legalizado vía impuestos) NO ES PARA CORREGIR LAS DESIGUALDADES, SINO PARA MANTENERLAS!!!
Las desigualdades se han de reducir pagando salarios dignos y suficientes para poder vivir.
#2 "Si se consideran también otros gastos públicos como servicios generales, defensa, medio ambiente, y protección social, la reducción total de la desigualdad en 2022 se estima en casi el 36%".

No todo el mundo se puede podría permitir pagar a ciertos profesionales y servicios, incluso con salarios altos, se ve en Estados Unidos.

Por ejemplo, pocos pueden pagar el salario de un cirujano oncólogo, y el tratamiento correspondiente, si no estuviese subvencionado con impuestos.…   » ver todo el comentario
