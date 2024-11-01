El impuesto «anti-woke» que todos los estadounidenses están pagando: mejor pobre que progresista, ¿no? [EN]

Hacia el final del mandato de Biden, los conservadores, hartos de las supuestas imposiciones por parte del «capital woke», intentaron crear una «economía paralela» en la que se podían comprar versiones «anti-woke» de algunos productos. Estos productos podían ser más caros, pero era el precio de tus convicciones. Ahora, en el segundo mandato de Trump, esa economía paralela es simplemente la economía. Las guerras culturales trumpistas han encarecido casi todo, obligando de facto a todos los estadounidenses a pagar un impuesto «anti-woke».
| etiquetas: estados unidos , economía , inflacion , woke
Alguien pensó: "Vaya panda de idiotas... ¿Como podríamos aprovecharnos se ellos?"
Es justo lo contrario a espíritu democrático e igualitario.
Lo del impuesto este es una chorreada y un bulo.
Versiones antowoke son las cuchillas de hombre de colores gris y negro cortan igual que las rosas qué son 3 veces más caras pero cortan igual. Pero ellas no las compran. No confundamos con woke lo que es marketing. Tranquilos para ellos con las turbo aspiradoras dyson a 600 pavos es lo mismo.
Se han dedicado a desmantelar los proyectos de energía limpia que son considerados Woke en favor de los basados en combustible fósiles, y podrían haber justificado esto de muchas formas, pero al final la… » ver todo el comentario