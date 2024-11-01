edición general
El impuesto del 7% a la generación eléctrica: evolución normativa y perspectivas del sector de la energía

El IVPEE fue creado por la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, con un tipo impositivo del 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica incorporada al sistema. Su propósito fue contribuir a la sostenibilidad económica del sistema eléctrico y reducir el déficit tarifario acumulado, que a finales de 2011 alcanzaba 24 000 millones de €. Desde 2018, el IVPEE ha sido objeto de diversas suspensiones y prórrogas con el objetivo de aliviar la presión sobre los precios eléctricos a industrias y consumidores

| etiquetas: ivpee , impuesto , electricidad , renovables
#1 Joan_Pikutara
Mafiosos de mierda. Luego está el falso consejo de administración de Timodrola repleto de hijos de puta ex ministros.
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 No se que tendrá que ver
¿Has leído la noticia? :roll:
#3 yokitolakaka
Y yo aqui con mi bateria lifepo diy de 60kw :-D
