El impuesto del 7% a la generación eléctrica: evolución normativa y perspectivas del sector de la energía

El IVPEE fue creado por la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, con un tipo impositivo del 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica incorporada al sistema. Su propósito fue contribuir a la sostenibilidad económica del sistema eléctrico y reducir el déficit tarifario acumulado, que a finales de 2011 alcanzaba 24 000 millones de €. Desde 2018, el IVPEE ha sido objeto de diversas suspensiones y prórrogas con el objetivo de aliviar la presión sobre los precios eléctricos a industrias y consumidores