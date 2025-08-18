Impresiones de un fotoperiodista desde los fuegos de León  

No había visto a la UME trabajar y me sorprendió muchísimo su determinación, cómo llegan a los pueblos e inmediatamente se internan en el fuego, escuchar a un mando gritar «¡Que no se queme ni una puta casa!». Son grandes profesionales y en los pueblos la gente se tranquiliza cuando los ven llegar.
| etiquetas: fotoperiodista , ume , álex zapico , incendios , león
Los de la UME no son bomberos, son militares.
Y si el periodista se queda impresionado por el grito de "que no se queme ni una puta casa", me da q no ha visto trabajar a un cuerpo de bomberos hasta ahora.
Habría hecho mejor en seguir a los compañeros de la BRIF q también menciona.
Ja, ja, el fuego se detiene con dos cojones.