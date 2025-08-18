edición general
Impresiones de un fotoperiodista desde los fuegos de León

Impresiones de un fotoperiodista desde los fuegos de León  

No había visto a la UME trabajar y me sorprendió muchísimo su determinación, cómo llegan a los pueblos e inmediatamente se internan en el fuego, escuchar a un mando gritar «¡Que no se queme ni una puta casa!». Son grandes profesionales y en los pueblos la gente se tranquiliza cuando los ven llegar.

| etiquetas: fotoperiodista , ume , álex zapico , incendios , león
6 comentarios
p3riko #1
edit: me sorprendió muchísimo su determinación... la tan denostada disciplina castrense...
#2 Akuandi
Estoy por votar errónea.
Los de la UME no son bomberos, son militares.
Y si el periodista se queda impresionado por el grito de "que no se queme ni una puta casa", me da q no ha visto trabajar a un cuerpo de bomberos hasta ahora.
Habría hecho mejor en seguir a los compañeros de la BRIF q también menciona.
#4 Beltza01
#2 Se llama publireportaje. Una vergüenza. Viva los militares, arriba el ejército. A los bomberos, grandes profesionales, les meamos encima!
#5 alhambre
#2 que no se queme ni una puta casa

Ja, ja, el fuego se detiene con dos cojones.
janatxan #3
Se debería dedicar el 90% del presupuesto y capacidad personal a cosas como la UME, no a prepararse para matarse contra otros, puta sociedad...
#6 elyari
#3 En este caso, mucho mejor a los bomberos forestales, a las cuadrillas de forestales y labores de prevención, para tenerlos todos el año entero trabajando, con condiciones y salarios dignos, de esa manera la UME solo se necesitaria en casos mucho más puntuales y podrían hacer (aún) mejor su labor.
