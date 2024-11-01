El impresionante árbol genealógico de Carlos II de España

Los nacimientos provenientes de dos primos hermanos tienen un índice de consanguinidad de 0,0625. Si un tío se casara con su sobrina, tendrían hijos con un índice de 0,125. De una relación incestuosa entre hermanos, los descendientes saldrían con un 0,25 en la puntuación. Lo habitual, en una sociedad grande y abierta como la nuestra, es un valor entre 0 y 0,01. Teniendo esto como referencia, piensen que el pobre Carlos II tenía un índice de consanguinidad de 0,254.