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El impresionante árbol genealógico de Carlos II de España

El impresionante árbol genealógico de Carlos II de España

Los nacimientos provenientes de dos primos hermanos tienen un índice de consanguinidad de 0,0625. Si un tío se casara con su sobrina, tendrían hijos con un índice de 0,125. De una relación incestuosa entre hermanos, los descendientes saldrían con un 0,25 en la puntuación. Lo habitual, en una sociedad grande y abierta como la nuestra, es un valor entre 0 y 0,01. Teniendo esto como referencia, piensen que el pobre Carlos II tenía un índice de consanguinidad de 0,254.

| etiquetas: árbol genealógico , carlos ii , españa , monarquía , consanguinidad
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3 comentarios
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themarquesito #1 themarquesito
Eso no es un árbol, es un arbusto
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asola33 #2 asola33
Dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos... Como todo el mundo. No?
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themarquesito #3 themarquesito
#2 En su caso no eran 8 bisabuelos sino 6. Felipe III era simultáneamente abuelo y bisabuelo de Carlos II
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menéame