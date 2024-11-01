edición general
«Es impresentable que en un país rico como el nuestro no se haya resuelto el problema del acceso a la vivienda asequible»

La vivienda es la primera preocupación de los españoles, según el CIS. ¿Qué le sugiere este dato? Es un hecho que buena parte de la clase media sufre ahora problemas de acceso a la vivienda, en particular sus hijos, que al intentar emanciparse no hallan vivienda asequible en las localizaciones deseadas. Pero el problema es muchísimo más grave en las clases modestas y en la emigración de bajos ingresos que lamentablemente empiezan a buscar solución en la infravivienda.

powernergia
Precisamente cuanto más ricos son los países, mayor problema de acceso a la vivienda para los trabajadores de menos ingresos, sobre todo los jóvenes.
Findeton
#2 Falso, ver Houston, Texas por ejemplo.
powernergia
#13 Si, seguro que allí regalan las casas.
Gry
Yo estoy convencido de que no lo quieren resolver, probablemente para proteger a los bancos. :-P
guillersk
#4 No hables así de Pdr
Gry
#6 Es Pdr y la inmensa mayoría de los políticos occidentales.
ChatGPT
#6 Pedro sí lo quiere resolver, ha prometido miles de viviendas públicas, pero claro, solo lleva 7 años y solo con los presupuestos generales más altos de la historia y… así no da tiempo.
ChatGPT
Igual no es tan rico entonces ;)
Findeton
#1 Igual tiene que ver con que cada año hay 250mil nuevas familias y sólo se construyen 100k nuevas viviendas. Hay escasez artificial de vivienda, los políticos impiden construir.
ChatGPT
#3 no se construyen ni 100.000

powernergia
#3 Si como en Zamora, con 20.000 habitantes menos y 10.000 viviendas más en 10 años, y las subidas de dos dígitos anuales.

Y en casi toda España lo mismo.
#3
Jointhouse_Blues
#1 El problema, como siempre, está en la distribución de la riqueza. Y como los que más riqueza poseen, parasitan y culpabilizan a los menos afortunados en un macabro juego amañado donde la balanza siempre se inclina hacia un mismo lado.
ChatGPT
#5 entonces el país no es rico, ricos son algunos
Findeton
#5 El problema es físico, no de distribución. Si hay 5 casas y 10 familias, 5 se quedan afuera. Faltan viviendas.
Jointhouse_Blues
#12 Nah... Hay 10 familias y 10 casas recién construidas, una compra 8, otra 2, el resto se comen los mocos porque no pueden. Los nuevos propietarios fijan el precio del alquiler a la alza porque acaparan el mercado y hay mucha demanda. Construir nueva vivienda sirve de poco cuando esta acaba siendo objeto de especulación.
bronco1890
El problema es que en la actualidad no hay disponibilidad de vivienda protegida asequible en localizaciones deseadas. Es necesario crear una oferta de entre un 20 y un 25% del total de viviendas, lo que representa entre cuatro y cinco millones de estas viviendas.
Pues eso, y de paso menos regular, gravar, prohibir, expropiar...
Feindesland
#16 En las localizaciones deseadas. Esa es la clave de todo.
platypu
Grcs Pdr Sncz
a69
Ja! Como se piensan que se ha hecho rico el país?
DrEvil
Nuestro país no es precisamente el más rico de la unión europea. La primera en la frente.
Y el problema de vivienda asequible es solamente en determinadas zonas.
En esas zonas ni se puede ni se debe construir todo lo que haría falta para satisfacer toda esa demanda: por superficie, por recursos hídricos, por basuras, por la red eléctrica y por mil razones más. No es razonable que España tenga cuatro o cinco Tokyos y el resto esté desierto. Es un problema de difícil solución en la práctica.

El…   » ver todo el comentario
AntiTankie
será cosa de que todos se van a las grandes ciudades donde ya no cabe ni dios entre turistas y nuevos residentes
