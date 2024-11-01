«Es impresentable que en un país rico como el nuestro no se haya resuelto el problema del acceso a la vivienda asequible»

La vivienda es la primera preocupación de los españoles, según el CIS. ¿Qué le sugiere este dato? Es un hecho que buena parte de la clase media sufre ahora problemas de acceso a la vivienda, en particular sus hijos, que al intentar emanciparse no hallan vivienda asequible en las localizaciones deseadas. Pero el problema es muchísimo más grave en las clases modestas y en la emigración de bajos ingresos que lamentablemente empiezan a buscar solución en la infravivienda.