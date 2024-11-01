«Es impresentable que en un país rico como el nuestro no se haya resuelto el problema del acceso a la vivienda asequible»

La vivienda es la primera preocupación de los españoles, según el CIS. ¿Qué le sugiere este dato? Es un hecho que buena parte de la clase media sufre ahora problemas de acceso a la vivienda, en particular sus hijos, que al intentar emanciparse no hallan vivienda asequible en las localizaciones deseadas. Pero el problema es muchísimo más grave en las clases modestas y en la emigración de bajos ingresos que lamentablemente empiezan a buscar solución en la infravivienda.
Edit: ah,’pues sí, ha aumentado! Buenas noticias
Y en casi toda España lo mismo.
Pues eso, y de paso menos regular, gravar, prohibir, expropiar...
Y el problema de vivienda asequible es solamente en determinadas zonas.
En esas zonas ni se puede ni se debe construir todo lo que haría falta para satisfacer toda esa demanda: por superficie, por recursos hídricos, por basuras, por la red eléctrica y por mil razones más. No es razonable que España tenga cuatro o cinco Tokyos y el resto esté desierto. Es un problema de difícil solución en la práctica.
