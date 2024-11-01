edición general
La importancia de la sal: los animales en África se pelean por ella con los humanos

La importancia de la sal: los animales en África se pelean por ella con los humanos

La importancia de la sal es cuestión de vida o muerte para los herbívoros de gran tamaño como los elefantes, las jirafas o los rinocerontes.Un nuevo estudio de la Universidad de Zúrich demuestra que los herbívoros salvajes tienen un acceso limitado al sodio y tienen que migrar buscando sal, lo que puede llevarles a entrar en conflicto con asentamientos humanos. El estudio afirma que la escasez de grandes herbívoros en África Occidental se debe a que, a pesar de ser una región con mucha vegetación y especies, es una zona baja en sodio.

#1 Pitchford
Hay que encontrar el punto de equilibrio con la sal, que puede ser diferente para cada uno..
#2 Robe7064
Hace 60 o 70 años aquí era común poner piedras de sal cerca del lugar en que las ovejas tomaban agua para que pasaran a lamerlas. La costumbre de la sal (¡y el agua!) se perdió para desgracia de los animales y de los ganaderos. Desde hace unos 20 se está volviendo a dar agua con los resultados esperables, pero casi nadie ha vuelto a poner piedras de sal, a pesar de que las venden con bandeja y techo en las tiendas de insumos veterinarios y alimento para el ganado.
