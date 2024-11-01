Implicaciones de las tasas de declive de los yacimientos de petróleo y gas (ENG)

Desde 2019, casi el 90% de la inversión anual en exploración y producción de petróleo y gas se ha destinado a compensar las caídas de producción en lugar de a satisfacer el crecimiento de la demanda. La composición de la producción de petróleo y gas ha cambiado rápidamente en los últimos años con el notable auge del petróleo de esquisto y el gas de esquisto. En el año 2000, los yacimientos petrolíferos convencionales contribuían con el 97% de la producción total de petróleo a nivel mundial; sin embargo, para 2024, el 77%.