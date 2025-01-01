edición general
Impiden al Templo Satánico demandar por la prohibición del aborto en Idaho (Eng)

Según el Noveno Circuito, el hecho de que el templo tuviera una clínica de abortos médicos a distancia en Nuevo México no era suficiente para darle legitimación en Idaho.

MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Eso del Noveno Circuito sí que suena satánico o_o
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#2 A mi me suena geométrico.
#6 NoMeVeas
#2 Hay mas justicia en el infierno que en este mundo.
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Tengo la impresión de que eso de la libertad religiosa en EEUU es un poco cuento chino.
#5 NoMeVeas
#1 Vamos a tener que cambiar el palabrejo por "cuento americano" . Constitucion? Leyes? Igualdad ante la ley? Todo es mentira. Ingenua y maldita la generación que se durmió pensando que los derechos de todos se iban a defender mediante unos papelitos.
#7 UNX
Por lo que leo, solo tienen que encontrar a alguien que viva en Idaho afectado directamente por la prohibición del aborto. Alguien habrá, no son todos neonazis viviendo en el panhandle.
Aokromes #4 Aokromes
que pongan como escusa para abortar que le entregen a su hijo no nato :troll:
