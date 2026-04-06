edición general
2 meneos
9 clics
El imperialismo no es historia

El imperialismo no es historia

El capitalismo se mueve por el afán de lucro. Las empresas invierten dinero para ganar más dinero. Su dinero actúa como capital. A medida que la producción se expande, la riqueza se concentra en menos manos: las de la clase dominante. Ese capital concentrado debe encontrar constantemente nuevas vías de inversión, o el sistema se estanca. Pero las oportunidades rentables dentro de un mismo Estado no son ilimitadas; los mercados se saturan, lo que significa que la competencia se intensifica y los beneficios disminuyen. Cuando esto ocurre, ...

| etiquetas: imperialismo , historia , capitalismo , capital , guerra , estado , trabajador
2 0 0 K 31 cultura
sin comentarios
2 0 0 K 31 cultura

menéame