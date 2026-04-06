El imperialismo no es historia

El capitalismo se mueve por el afán de lucro. Las empresas invierten dinero para ganar más dinero. Su dinero actúa como capital. A medida que la producción se expande, la riqueza se concentra en menos manos: las de la clase dominante. Ese capital concentrado debe encontrar constantemente nuevas vías de inversión, o el sistema se estanca. Pero las oportunidades rentables dentro de un mismo Estado no son ilimitadas; los mercados se saturan, lo que significa que la competencia se intensifica y los beneficios disminuyen. Cuando esto ocurre, ...