El impacto de TikTok, Instagram y X en la percepción de China

Gran parte de los jóvenes utiliza estas redes sociales para informarse, lo que influye en la forma en que se percibe la realidad del país asiático. Mientras algunas plataformas tienden a politizar más el debate, otras se basan en vídeos breves que muestran contenidos culturales, curiosidades o imágenes del país. Los algoritmos de las redes sociales determinan en gran medida el tipo de contenidos que consumen los usuarios. Este funcionamiento, explicó, genera lo que se conoce como «burbujas informativas», en las que los usuarios tienden a...