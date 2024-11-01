Imbroda (PP) califica de "genocidio" la ofensiva de Israel en Gaza y pide no trasladar el conflicto a Melilla

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha calificado por primera vez la situación en Gaza como un "genocidio" y ha reclamado al Gobierno que dirige Benjamin Netanyahu que ponga fin a los ataques contra la población civil. A preguntas de los periodistas, Imbroda ha manifestado: "No a la invasión, no a las muertes que está produciendo Israel en Gaza. No, profundamente no. Que paren. Digo no. Es masacre, masacre. Es genocidio, genocidio. Que se pare ya de una vez".