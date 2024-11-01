Imbroda (PP) califica de "genocidio" la ofensiva de Israel en Gaza y pide no trasladar el conflicto a Melilla

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha calificado por primera vez la situación en Gaza como un "genocidio" y ha reclamado al Gobierno que dirige Benjamin Netanyahu que ponga fin a los ataques contra la población civil. A preguntas de los periodistas, Imbroda ha manifestado: "No a la invasión, no a las muertes que está produciendo Israel en Gaza. No, profundamente no. Que paren. Digo no. Es masacre, masacre. Es genocidio, genocidio. Que se pare ya de una vez".
#1 Que no te quepa la más mínima duda. Ellos siempre han estado a favor del derecho al divorcio, del matrimonio homosexual y han llamado "genocidio al genocidio". Desde el primerito día. Suerte que tenemos hemeroteca y memoria.
Como suele ser habitual, llegan tarde, aunque en el futuro jurarán y perjurarán que siempre levantaron la voz contra Israel. Incluso algunos de los que aún se resisten (Ayuso, Almeida). Vaya banda de miserables.
Cuantos más seamos mejor, ya sea por intereses políticos, electorales o lo que sea.