Imbroda (PP) califica de "genocidio" la ofensiva de Israel en Gaza y pide no trasladar el conflicto a Melilla

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha calificado por primera vez la situación en Gaza como un "genocidio" y ha reclamado al Gobierno que dirige Benjamin Netanyahu que ponga fin a los ataques contra la población civil. A preguntas de los periodistas, Imbroda ha manifestado: "No a la invasión, no a las muertes que está produciendo Israel en Gaza. No, profundamente no. Que paren. Digo no. Es masacre, masacre. Es genocidio, genocidio. Que se pare ya de una vez".

jewel_throne #1 jewel_throne
¿Es cosa mía o están intentando lavarse la cara (de cemento)? ¬¬
Sandman #2 Sandman *
Uno a uno, hasta la última ficha.

#1 Que no te quepa la más mínima duda. Ellos siempre han estado a favor del derecho al divorcio, del matrimonio homosexual y han llamado "genocidio al genocidio". Desde el primerito día. Suerte que tenemos hemeroteca y memoria.  media
valandildeandunie #4 valandildeandunie
#1 Parece que empiezan a llegar a las altas esferas los números reales del genocidio en Gaza y andan intentando alejarse para no ser señalados y juzgados como colaboracionistas en los próximos años.
Nómada_sedentario #5 Nómada_sedentario *
Nada sorprendente.
www.meneame.net/story/pp-desdena-comision-independiente-sobre-gaza-no-
Como suele ser habitual, llegan tarde, aunque en el futuro jurarán y perjurarán que siempre levantaron la voz contra Israel. Incluso algunos de los que aún se resisten (Ayuso, Almeida). Vaya banda de miserables.
Pertinax #3 Pertinax *
Pues es una magnífica noticia. Ya quedan menos gañanes.
io1976 #6 io1976
#3 A mi también me parece buena noticia que dentro del PP empiecen a llamar al genocidio israelí como tal.
Cuantos más seamos mejor, ya sea por intereses políticos, electorales o lo que sea.
