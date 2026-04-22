Imágenes a vista de dron del desalojo del mayor asentamiento de chabolas de Ibiza: un vídeo aéreo muestra la magnitud del problema que se vivía en sa Joveria, a las puertas de Ibiza  

El asentamiento ilegal ha sido desalojado en un operativo especial. En las imágenes se ve el gran tamaño de este poblado chabolista y a los agentes que han participado en el desalojo. En agosto de 2025, sa Joveria llegó a alcanzar el medio millar de residentes en alrededor de 200 chabolas. El vídeo muestra el campamento de sa Joveria como un barrio más de la ciudad de Ibiza, con chabolas en los márgenes de los antiguos caminos que atravesaban este enorme solar antes de ser habitado por las infraviviendas.