Las imágenes parecen contradecir la versión de la Policía según la cual el fiscal árabe se resistió al arresto antes de que los agentes le golpearan [ENG]

El diario Haaretz publica las imágenes de la cámara corporal de uno de los agentes implicados en la violenta detención de un fiscal árabe israelí la semana pasada en Beersheba. Las imágenes parecen contradecir la versión de la Policía, según la cual, Salah Khalil Faisal Na’ameh se mostró violento con los agentes antes de que estos se abalanzaran sobre él y comenzaran a golpearlo.