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Las imágenes parecen contradecir la versión de la Policía según la cual el fiscal árabe se resistió al arresto antes de que los agentes le golpearan [ENG]

El diario Haaretz publica las imágenes de la cámara corporal de uno de los agentes implicados en la violenta detención de un fiscal árabe israelí la semana pasada en Beersheba. Las imágenes parecen contradecir la versión de la Policía, según la cual, Salah Khalil Faisal Na’ameh se mostró violento con los agentes antes de que estos se abalanzaran sobre él y comenzaran a golpearlo.

| etiquetas: israel , sionismo , tortura , fiscal
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4 comentarios
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Beltenebros #1 Beltenebros *
No es creíble la versión de la Policía de un Estado genocida, dominado por fanáticos de ultraderecha, y menos cuando las pruebas hablan en su contra. Y cuando hay infinidad de antecedentes de abusos, torturas y otros crímenes por parte de las fuerzas de ocupación en Palestina.
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taSanás #2 taSanás
las imágenes suelen contradecir a la policía, por eso en España no quieren ni oír hablar de las bodycams.
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Beltenebros #4 Beltenebros *
#2
Efectivamente. Sólo con micrófonos cerca ya se captan barbaridades como esta:
www.meneame.net/m/actualidad/graban-policia-durante-desahucio-menos-mi
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Free_palestine #3 Free_palestine
Joder menudo palizón, que HDP
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menéame