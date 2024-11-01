edición general
8 meneos
118 clics
Imágenes de gárgolas

Imágenes de gárgolas  

Esta colección de gárgolas reúne las todas las fotografías publicadas en la página web (más de 2000, fotografiadas en iglesias, catedrales y edificios históricos), procedentes de España y del resto del mundo. Cada imagen, acompañada de su pie de foto, constituye un testimonio visual de la diversidad iconográfica de estas esculturas: desde monstruos hasta animales mitológicos o figuras humanas que nos observan desde lo alto de los edificios.

| etiquetas: gárgola , imagen , colección , iconografía , escultura , iglesia , arte
7 1 0 K 69 cultura
1 comentarios
7 1 0 K 69 cultura
a69 #1 a69
Mi aporte  media
1 K 14

menéame