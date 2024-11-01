Imágenes de gárgolas  

Esta colección de gárgolas reúne las todas las fotografías publicadas en la página web (más de 2000, fotografiadas en iglesias, catedrales y edificios históricos), procedentes de España y del resto del mundo. Cada imagen, acompañada de su pie de foto, constituye un testimonio visual de la diversidad iconográfica de estas esculturas: desde monstruos hasta animales mitológicos o figuras humanas que nos observan desde lo alto de los edificios.