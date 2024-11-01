¿Qué es la Ilustración oscura?

La Ilustración oscura es más que el aceleracionismo de ultraderecha, la neo-reacción (NRx) y las supuestas incompatibilidades entre democracia y (un peculiar uso) de la libertad de individuos iluminados como Curtis Yarvin o Peter Thiel. La Ilustración oscura es más que un nuevo estadio del capitalismo global; más que la alianza entre empresarios millonarios como Musk y autócratas como Trump, la Ilustración oscura va más allá de lo que pudo decir el filósofo ciberpunk y padre metafórico del aceleracionismo Nick Land.
| etiquetas: alien , tecnofeudalismo , trump , kant , capital
www.meneame.net/story/revolucion-cultural-eeuu-ilustracion-oscura
www.meneame.net/story/prepararse-imperio-curtis-yarvin-profeta-ilustra
www.meneame.net/story/ilustracion-oscura-secta-filosofica-ultracapital
… » ver todo el comentario
Dinero y Poder sobre todo. El sexo es secundario, especialmente cuando sus excesos gastronómicos y de otro tipo, les lleva a tener problemas de erección.