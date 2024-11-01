¿Qué es la Ilustración oscura?

La Ilustración oscura es más que el aceleracionismo de ultraderecha, la neo-reacción (NRx) y las supuestas incompatibilidades entre democracia y (un peculiar uso) de la libertad de individuos iluminados como Curtis Yarvin o Peter Thiel. La Ilustración oscura es más que un nuevo estadio del capitalismo global; más que la alianza entre empresarios millonarios como Musk y autócratas como Trump, la Ilustración oscura va más allá de lo que pudo decir el filósofo ciberpunk y padre metafórico del aceleracionismo Nick Land.