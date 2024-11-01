edición general
¿Qué es la Ilustración oscura?

¿Qué es la Ilustración oscura?

La Ilustración oscura es más que el aceleracionismo de ultraderecha, la neo-reacción (NRx) y las supuestas incompatibilidades entre democracia y (un peculiar uso) de la libertad de individuos iluminados como Curtis Yarvin o Peter Thiel. La Ilustración oscura es más que un nuevo estadio del capitalismo global; más que la alianza entre empresarios millonarios como Musk y autócratas como Trump, la Ilustración oscura va más allá de lo que pudo decir el filósofo ciberpunk y padre metafórico del aceleracionismo Nick Land.

Beltenebros
A menudo, el progreso o la paz suponen una síntesis de la lucha contra el horror, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 no se entiende sin el exterminio de seres humanos a escala industrial, de igual manera que no hay un convenio contra la tortura sin que antes, apoyándose en la «razón de Estado», se hayan destinado muchos sótanos a la costumbre de torturar. En ese sentido, la Ilustración oscura es un movimiento de signo contrario al Siglo de las luces, a la

Bhuvaya
Pringados que no follan queriendo esclavas de nuevo. Porque de eso va todo, de sexo y dinero.
Beltenebros
#4
Dinero y Poder sobre todo. El sexo es secundario, especialmente cuando sus excesos gastronómicos y de otro tipo, les lleva a tener problemas de erección.
#3 lordban
Imagina ver esta confluencia de poderes de la foto, mantener la mente en blanco, y pensar que ha sido Trump y Musk en pleno 2025 quienes han inventado la conflagración entre estado, dinero y fama para ejercer poder.  media
