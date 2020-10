Illa estalla y sube el tono después de que un diputado del PP le acuse de odiar a Madrid y a España

“Señoría, yo no tengo un pulso con Madrid, yo tengo un pulso con el virus”. “Usted ha tenido responsabilidades sanitarias en dos comunidades autónomas, me permito sugerirle un poco más de humildad.Mire los datos, el problema de la comunidad de Madrid no es el instrumento legal que tuvo que adoptar el Gobierno para dar cobertura legal a decisión por mayoría de la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El problema de Madrid son los datos. Es la situación epidemiológica. ¡Mire Europa! ¡Mire la segunda ola! ¡Mire los datos de Madrid!