El PP pidió un despliegue de medios aéreos contra los incendios que duplica al del que dispone la UE

Bruselas cuenta con 26 aeronaves. Castilla y León solicitó 30 helicópteros, Extremadura 10 aviones y 10 helicópteros y Galicia “todos los medios aéreos de ala fija o helicópteros"

Kantinero #1 Kantinero
Y algunos quieren que gobiernen este tipo de ignorantes, que gestión va a realizar personas puestas a dedo sin importar cuáles son sus capacidades.
Y pretenden dirigir un país, estamos en manos del capitalismo más salvaje
En realidad los incapaces son quienes les votan
Parece que PP y muerte están destinados a seguir de la mano
Uge1966 #2 Uge1966
¿Y qué quieres, si no saben contar?
