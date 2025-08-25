·
main action
El PP pidió un despliegue de medios aéreos contra los incendios que duplica al del que dispone la UE
Bruselas cuenta con 26 aeronaves. Castilla y León solicitó 30 helicópteros, Extremadura 10 aviones y 10 helicópteros y Galicia "todos los medios aéreos de ala fija o helicópteros"
2 comentarios
#1
Kantinero
Y algunos quieren que gobiernen este tipo de ignorantes, que gestión va a realizar personas puestas a dedo sin importar cuáles son sus capacidades.
Y pretenden dirigir un país, estamos en manos del capitalismo más salvaje
En realidad los incapaces son quienes les votan
Parece que PP y muerte están destinados a seguir de la mano
2
K
52
#2
Uge1966
¿Y qué quieres, si no saben contar?
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
Y pretenden dirigir un país, estamos en manos del capitalismo más salvaje
En realidad los incapaces son quienes les votan
Parece que PP y muerte están destinados a seguir de la mano