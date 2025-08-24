Votante de Vox ¿Confiarías en el administrador de esta empresa?

Los socios de una empresa encomiendan a su administrador que compre una máquina valorada en 300.000 euros, con el fin de incrementar su productividad. El administrador se gasta el dinero en comprarse un chalet en Torrevieja con su mujer. Cuando se lo reclaman, afirma que lo robó el becario. Pese a su situación de precariedad en la empresa, el becario logra demostrar que no fue él sino el administrador. Entonces los socios exigen al administrador que les explique por qué les robó y por qué, para colmo, les mintió. Y el administrador se mantiene en que la culpa fue del becario, justificándolo con el siguiente discurso: "El verano pasado, el becario pasó dos días en un hostal de Torrevieja y lo subió a sus redes sociales. Era inaceptable que el becario pudiese veranear allí y yo, como administrador de la empresa, no tuviese tal privilegio. Por eso me obligó a comprarme el chalet. Si no hubiese incurrido en semejante ostentación, no me habría forzado a invertir el dinero de la empresa en el chalet. Por tanto, él es el culpable".

La similitud entre el discurso de Vox y la actuación del administrador de la empresa anteriormente citado es absoluta. Lo ilustraremos con varios ejemplos:

Tuit de Abascal:

Seguiremos defendiendo a los españoles de la invasión islamista, por mucho que le moleste a los que se aprovechan de los bajos sueldos, a quienes se lucran con las redes de tráfico de personas, o a quienes financian sus estructuras pervertidas con el dinero público que se roba a los contribuyentes y se dedica a promover la acogida de ilegales. No hay sindicato del crimen, ni obispo ensoberbecido, ni preboste del IBEX, ni fiscal de Sánchez que nos vaya a parar ni a callar.

x.com/Santi_ABASCAL/status/1956301212854169806

La culpa de los salarios bajos la tienen los moros que trabajan por dos duros 60 horas semanales recogiendo limones en el campo, y no los empresarios que les explotan y que nos financian a nosotros para que cambiemos las leyes con el fin de que puedan explotar cien mil veces más a cualquier trabajador, nacional o extranjero. En realidad, tanto esos empresarios como nosotros, Vox, sabemos que la única forma de garantizar condiciones laborales dignas para todos es mediante la ley y mediante la Inspección de Trabajo. Por eso nuestros jefes nos pagan para que propongamos eliminar el Salario Mínimo Interprofesional ( www.servimedia.es/noticias/vox-sobre-smi-si-tenemos-tener-salario-mini ), para que propongamos que los empresarios puedan pagar salarios por debajo de lo marcado en el convenio colectivo del sector ( www.elboletin.com/vox-defiende-que-los-trabajadores-puedan-aceptar-sue ), para que instemos a limitar el derecho de huelga ( www.eldiario.es/economia/programa-economico-vox-pensiones-semiprivadas ) y para que pongamos el grito en el cielo si la Inspección de Trabajo se atreve a meterse con los negreros del campo (sí, para más inri, con los del campo www.servimedia.es/noticias/vox-acusa-yolanda-diaz-criminalizar-campo-e ). Y nosotros, Vox, siempre cumplimos con nuestros financiadores. Tanto aquí como en el Parlamento europeo www.publico.es/politica/pp-vox-votan-europa-garantizar-salarios-minimo

Tuit de Abascal

Seguimos los caminos que han llevado al colpaso social en muchos países europeos.

Los nacionales posponiendo su jubilación para sostener un sistema que mantiene a ilegales y promociona la invasión.

Populares y socialistas trabajan para destruir Europa. No se puede decir de otra manera

x.com/Santi_ABASCAL/status/1959534216430940239

La culpa del hipotético incremento de la edad de jubilación y de las pensiones bajas la tienen los moros, y no nosotros. Aunque nosotros propongamos privatizar el sistema de pensiones...e incrementar la edad de jubilación www.europapress.es/nacional/noticia-vox-apoya-retrasar-edad-jubilacion Aunque nos opongamos a cualquier incremento de los impuestos a los más privilegiados y propongamos reducir drásticamente los que actualmente pagan, pese a que ahí está la clave para mantener un sistema de pensiones digno ( www.huffingtonpost.es/entry/las-propuestas-economicas-de-vox-subir-imp ). Y aunque los inmigrantes aporten más dinero al Estado, con sus cotizaciones, del que reciben en prestaciones ( www.upct.es/noticias/2023-03-03-los-inmigrantes-aportan-al-estado-un-7 ). La culpa siempre es del moro, aunque se demuestre lo contrario.

Tuit de Abascal

Recortes de los fondos para luchar contra los incendios.

Aumento de los fondos para promover y acoger la invasión islamista.

SON TRAIDORES.

x.com/Santi_ABASCAL/status/1958809733738934598

Malditos traidores...da igual que la competencia en materia de extinción de incendios sea autonómica, y que mientras nosotros formábamos parte de gobiernos como el de Castilla y León y el de Valencia bajase drásticamente el presupuesto para hacer frente a los incendios mientras invertíamos auténticas millonadas en el fomento de la tauromaquia ( www.eldiario.es/comunitat-valenciana/bipartito-valenciano-pp-vox-recor y www.eldiario.es/comunitat-valenciana/bipartito-valenciano-pp-vox-recor y www.eldiario.es/comunitat-valenciana/vicepresidente-valenciano-vox-des y comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284 ), o que nos opusiésemos a la creación de la Unidad Valenciana de Emergencias.

En definitiva, Vox hace lo más miserable, mezquino y ruin que un político (y un ser humano en general) puede hacer: tirar una piedra al vecino mientras está de espaldas y, cuando éste se da la vuelta pidiendo explicaciones, señalar como responsable a un hombre mudo (o que no conoce el idioma) que pasaba por allí. Lo único bueno es que son tan burdos que se les pilla rápido. No dejéis que os estafen.