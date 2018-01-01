·
305
meneos
1308
clics
Espejo Público hace pasar por estudiante a un cargo del PP en un debate sobre los incendios
Jon Echeverría, Vicesecretario de Organización de Nuevas Generaciones del PP de Guipúzcoa, arremetió contra el Gobierno por la crisis de incendio

etiquetas:

espejo público
,
pp
,
debate
138
167
0
K
604
actualidad
37 comentarios
Comentarios destacados:
#1
PerritaPiloto
Es que es estudiante, además de miembro del Partido Popular. Em concreto estudia como medrar en el partido. Y haciendo méritos como este es una de las maneras.
Una vez más en A3Media fue muy burdo, pero fueron con ello.
53
K
430
#13
Milmariposas
#1
Ya le regalarán el título... Porque no tiene pinta que querer terminar el grado.
Al tiempo!
10
K
86
#30
PerritaPiloto
#13
Si se lo puede sacar. Seguro que donde el estudia, en su carrera todas las asignaturas son Marías y además tendra tiempo de estudiar. La que no se sacó el título fui yo trabajando a jornada completa y a turnos mientras intentaba sacarme la ingeniería en una universidad con exigencia normal.
2
K
15
#15
Khadgar
#1
Se dice A3Mierda.
4
K
44
#35
feresteak
*
#1
* A3Mierda
#15
Llego tarde veo
1
K
19
#23
nemesisreptante
#1
el típico que el 20 años cambiará su licenciatura en económicas por un estudio dos años económicas .
1
K
21
#24
UNX
#23
En Harvard-Aravaca.
1
K
23
#32
Asimismov
#24
en Harvacete.
0
K
12
#2
fareway
La estrategia del PP durante muchos años fue ETA. Eso terminó para su pesar. Ahora es Sánchez. Génova huele mal, muy mal.
29
K
248
#8
Libre_albedrío
#2
Nunca ha dejado de oler a podrido.
10
K
83
#9
javiercampos
Daba para un artículo la cantidad de veces que Espejo Público ha utilizado a cualquiera haciéndose pasar por lo que no son. Y este programa y su presentadora han recibido premios por su labor periodística.
19
K
153
#4
OCLuis
No falla: hay que ser del PP para entender y explicar las tonterías de sus argumentos con tanta profundidad.
El votante promedio no va más allá de algún grito exigiendo la dimisión del presidente del gobierno.
13
K
115
#12
yocaminoapata
#4
tal vez es que es buen estudiante
0
K
9
#11
Kleshk
-¿Donde estudias?
-Estoy en las universidad de Nuevas Generaciones del PP
9
K
85
#10
alfre2
Espejo Público no tiene rival en lo suyo. Sin duda es el programa de sobremesa más cañí que hay en la televisión de Cañistán, que ya es decir.
¿Cuántas veces los han pillado ya?
11
K
78
#6
victorjba
La máquina del fango funcionando a tope.
7
K
72
#14
tierramar
*
www.xornalgalicia.com/actualidad/incendios/agosto-de-2018-con-feijoo-g
. Incendios de Agosto del 2018: La Maquinaria del PPdeG Convirtió la Tragedia en un Negocio Multimillonario
Mientras la ciudadanía gallega sufría la angustia de las llamas, el gobierno de Feijóo ejecutaba un plan sistemático de desmantelamiento del servicio público de extinción. Los sindicatos CIG…
» ver todo el comentario
6
K
55
#27
ochoceros
#14
No es tan difícil de entender que los del PP son especialistas en sacar beneficio de las desgracias y el dolor ajenos. Y de usar los principios de propaganda nazis de Goebbels, como el de trasposición, para echar mierda a los de enfrente y lobotomizar a sus votontos con argumentarios de parvulario.
0
K
11
#3
kreator
business as usual
5
K
45
#21
mecha
#3
todo lo que sale en la TV es mentira, nada es casualidad. Incluyendo programas de telerealidad. El problema es que la gente se lo cree.
Por cierto, en Internet pasa igual. Todo es mentira.
0
K
7
#5
sotillo
Facinerosos y fascistas que no sirven ni para hacer la o con un canuto
2
K
33
#7
kratos287
Una más.
2
K
31
#18
Kasterot
*
Espejo publico ya sabemos de que pie cojea. Pero los gilis del PP no se como se prestan a hacer estas jugadas sabiendo lo fácil que es rastrear a la gente
4
K
30
#22
Dragstat
#18
los que solo se informan con medios afines al partido, que son la mayoría, no se van ni a enterar. Simplemente confirmarán y aumentarán su sesgo.
1
K
23
#29
Vespas
Espejo Publico debe ser el hazmerreír de la profesión. Como dice un comentario anterior: ¿Cuantas veces les han pillado ya? Vamos no me jodas.
2
K
25
#19
tierramar
*
Los votos del PP dependen cada vez más del voto de los inmigrantes latinos,
Ayuso y compañía las campañas las hacen en america (contra el comunismo: lo publico);
da igual los disparates que aquí hagan o digan
. Y los que viven de la red clientelar del partido tampoco van a dejar de votarles
2
K
23
#17
Palas_Memeces
¿Grupo Planeta camelando al personal?, raro, raro, raro.
2
K
19
#20
mariKarmo
Pero si son críos
.
Pero qué van a saber estos de nada? jajajajajaaj
1
K
19
#16
tremebundo
Asco.
0
K
15
#34
tierramar
*
La justicia ha comenzado a indagar en las posibles responsabilidades políticas y penales que hay detrás de la ola de incendios que calcina España.
La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo
ha iniciado una investigación para determinar si la "ausencia o la aplicación improcedente" de los planes de prevención obligatorios por ley en municipios y comunidades autónomas ha incidido "negativamente" en la magnitud de la catástrofe.
Una investigación que, según se…
» ver todo el comentario
0
K
14
#37
Mltfrtk
Esto es una estafa, alguien tiene que dimitir.
0
K
13
#26
XtrMnIO
A3 no es a la información política lo que T5 a la prensa del corazón.
0
K
12
#31
reithor
Lo relevante aquí es algo también conocido pero no medido, lo largos que son los tentáculos del PP.
0
K
12
#36
TOTEMICO
El partido más corrupto y tramposo de esta España haciendo de las suyas con la colaboración lameculista de Atresmedia, siempre dispuestos a bajar la cerviz y plegarse al trampeo del Partido Putrefacto. Tal para cual. No pierdan de vista al niñato, en ocho o diez años estará en la ejecutiva y será el nuevo Tellado o el nuevo Cuca, un propagador de mentiras y odios porque ya tiene los mimbres.
0
K
7
#28
Jarod_mc
estudiante en la escuela de corrupción, y este contenedor de basura llamado atresmierda es el ejemplo claro de porque hay que dejar de ver la televisión
0
K
6
#33
kkjj
Cada vez da mas miedo el nivel de los votantes de este partido para poder tragar con tanta mierda.
0
K
6
#25
Cilantro
En qué trágico momento le empezó a importar a alguien lo que opina un niño que todavía no tiene ni pelusilla en el labio?
0
K
6
