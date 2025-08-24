edición general
El partido de Milei lleva a dos exmodelos de Playboy como candidatas a diputadas

La extrema derecha argentina también convoca a la ganadora de un concurso de 'bikini-fitness' en Las Vegas para competir en octubre

17 comentarios
Comentarios destacados:    
#1 Alcalino *
De los creadores de "paga con cacahuetes, contrata monos" llega "vota a gilipollas, y cárgate tu futuro y el de tus hijos"
6 K 79
El_Tio_Istvan #6 El_Tio_Istvan
Y lo malo no es que sean ex Playboy, no. Lo malo es que están más sonadas que las marcas de Machín
3 K 46
Cuñado #3 Cuñado
En este caso su experiencia laboral es lo menos. Milei se ha propuesto reclutar para su partido a todo argentino cuyo IQ no suba de 60 y hay que reconocer que lo está haciendo bastante bien.

www.youtube.com/watch?v=S6JMALESGww
3 K 23
woody_alien #2 woody_alien
Di putadas.
1 K 20
victorjba #5 victorjba
Tiran más 2 tetas...
0 K 20
AntiTankie #17 AntiTankie
Cada vez se parece mas a gadaffi
1 K 15
ContinuumST #14 ContinuumST
"Gallardo no será la excepción a una regla que impregna a un Gobierno cuya cabeza suele sexualizar los discursos con ribetes de obsesión, según los analistas. La revista Playboy debió ser importante en su historia juvenil porque lo reconoció públicamente cuando dijo en 2024 haber disfrutado la Teoría del valor, de Gérard Debreu, "más que mi primera Playboy". "

:shit: :palm:
0 K 14
#4 Javiersoler
Y? A ver si nos, entendemos, gente sin experiencia ni talento en gestión puede llevar ministerio y estas no?
1 K 13
Dr.Who #7 Dr.Who
El incelado gobierna Argentina.
0 K 12
frg #10 frg *
¡Putos aficionados! Si quieres "ese tipo de voto" pones a la equivalente a Cicciolina que encuentres.

No voy a poner nada de sus sucias películas, que nunca he visto pero me las ha contado (todas) un amigo, ni una foto con un caballo, sólo una foto de campaña donde no enseña las tetas, algo raro tratándose de Cicciolina.  media
0 K 12
reithor #15 reithor
Sospecho que son las más capaces para gestionar de todo el ejecutivo argentino.
0 K 12
obmultimedia #8 obmultimedia
Chicholina 2.0
0 K 11
io1976 #11 io1976
No hay gente más preparada en Argentina para la tarea que estas dos personas?
Igual la idea es vender a trozos el país, y para eso una cara bonita siempre se agradece.
0 K 11
#16 thekeeper
Que problema hay que fueran ex playboys? Bastante machista el titular
0 K 10
#12 mariopg
argentina va para país africano…
0 K 8
#9 endy *
Oh qué escándalo.
Mojigatos xD
0 K 7
Metabarón #13 Metabarón
Se va a poner celosa su hermana
0 K 7

