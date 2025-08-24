·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4559
clics
Votante de Vox ¿Confiarías en el administrador de esta empresa?
7697
clics
Sheila Muñoz Polo, exmodelo falangista y traficante de odio
5192
clics
Impresionantes diapositivas Kodachrome de la Alemania Occidental de los años 50 captadas por una enfermera itinerante (ENG)
3964
clics
En 1972, el MIT anticipó la caída de la civilización en 2040; medio siglo después, la predicción parece estar cumpliéndose con inquietante precisión
2406
clics
Compara las citas para dermatología en Quirón con póliza o sin ella y la conclusión es clara
más votadas
526
EEUU e israel se opusieron a reconocer la comida como derecho humanos
475
Compara las citas para dermatología en Quirón con póliza o sin ella y la conclusión es clara
429
Lo que vale con Begoña no lo hacía con Gallardón: cuando el juez Peinado archivaba denuncias por basarse en recortes de prensa
518
Colonos israelíes contaminan una fuente de agua palestina (EN)
450
Si VOX gobernara, deuda por las nubes y pensiones de miseria
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
123
clics
El partido de Milei lleva a dos exmodelos de Playboy como candidatas a diputadas
La extrema derecha argentina también convoca a la ganadora de un concurso de 'bikini-fitness' en Las Vegas para competir en octubre
|
etiquetas
:
milei
,
modelos
,
playboy
,
candidatas
,
diputadas
13
3
0
K
157
actualidad
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
0
K
157
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Alcalino
*
De los creadores de "paga con cacahuetes, contrata monos" llega "vota a gilipollas, y cárgate tu futuro y el de tus hijos"
6
K
79
#6
El_Tio_Istvan
Y lo malo no es que sean ex Playboy, no. Lo malo es que están más sonadas que las marcas de Machín
3
K
46
#3
Cuñado
En este caso su experiencia laboral es lo menos. Milei se ha propuesto reclutar para su partido a todo argentino cuyo IQ no suba de 60 y hay que reconocer que lo está haciendo bastante bien.
www.youtube.com/watch?v=S6JMALESGww
3
K
23
#2
woody_alien
Di putadas.
1
K
20
#5
victorjba
Tiran más 2 tetas...
0
K
20
#17
AntiTankie
Cada vez se parece mas a gadaffi
1
K
15
#14
ContinuumST
"Gallardo no será la excepción a una regla que impregna a un Gobierno cuya cabeza suele sexualizar los discursos con ribetes de obsesión, según los analistas. La revista Playboy debió ser importante en su historia juvenil porque lo reconoció públicamente cuando dijo en 2024 haber disfrutado la Teoría del valor, de Gérard Debreu, "más que mi primera Playboy". "
0
K
14
#4
Javiersoler
Y? A ver si nos, entendemos, gente sin experiencia ni talento en gestión puede llevar ministerio y estas no?
1
K
13
#7
Dr.Who
El incelado gobierna Argentina.
0
K
12
#10
frg
*
¡Putos aficionados! Si quieres "ese tipo de voto" pones a la equivalente a Cicciolina que encuentres.
No voy a poner nada de sus sucias películas, que nunca he visto pero me las ha contado (todas) un amigo, ni una foto con un caballo, sólo una foto de campaña donde no enseña las tetas, algo raro tratándose de Cicciolina.
0
K
12
#15
reithor
Sospecho que son las más capaces para gestionar de todo el ejecutivo argentino.
0
K
12
#8
obmultimedia
Chicholina 2.0
0
K
11
#11
io1976
No hay gente más preparada en Argentina para la tarea que estas dos personas?
Igual la idea es vender a trozos el país, y para eso una cara bonita siempre se agradece.
0
K
11
#16
thekeeper
Que problema hay que fueran ex playboys? Bastante machista el titular
0
K
10
#12
mariopg
argentina va para país africano…
0
K
8
#9
endy
*
Oh qué escándalo.
Mojigatos
0
K
7
#13
Metabarón
Se va a poner celosa su hermana
0
K
7
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.youtube.com/watch?v=S6JMALESGww
No voy a poner nada de sus sucias películas, que nunca he visto pero me las ha contado (todas) un amigo, ni una foto con un caballo, sólo una foto de campaña donde no enseña las tetas, algo raro tratándose de Cicciolina.
Igual la idea es vender a trozos el país, y para eso una cara bonita siempre se agradece.
Mojigatos