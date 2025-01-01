edición general
14 meneos
14 clics

Vox se opuso a la ley de bomberos forestales en Castilla y León por que dice "bomberas"

Vox se opuso a la ley de bomberos forestales en Castilla y León por que dice "bomberas"

| etiquetas: bomberas , forestales , ley
12 2 0 K 151 politica
4 comentarios
12 2 0 K 151 politica
ingenierodepalillos #1 ingenierodepalillos
Tienen menos luces que un barco pirata y la piel más fina que el papel de fumar, vaya panda de niñatos.
3 K 55
#4 Grahml
#1 Desgraciadamente, tienen representación electoral suficiente como para rechazar cualquier legislación, por muy absurda que sea la motivación.

Ahora, si la realidad es que tal legislación no iba a ser aprobada por la palabra, ¿qué problema había con sustituirla o eliminarla?

Resultado, no tenemos ley por gilipolleces.

Dudo que los únicos y exclusivos responsables sean sólo los de un lado, aunque al personal le cueste entender esta realidad.
0 K 18
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Que se queme todo si no se hace como yo digo.
0 K 20
#2 mcfgdbbn3 *
No pasa nada, recordad que para sus votantes, pase lo que pase, la culpa es de Pedro Sánchez.

No digo que admitan que se equivocaron al votar, sino admitir que algunas medidas que tomaron los de ese partido fueron un error. A mí si me preguntan sí puedo decir algunas cosas que no me gustan en la izquierda (aunque haya más que sí), muchos de ellos no harían lo mismo, no son capaces de admitir los errores de su partido.
0 K 12

menéame