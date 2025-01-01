·
11594
clics
Votante de Vox ¿Confiarías en el administrador de esta empresa?
5199
clics
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
3998
clics
Pirómanos
3624
clics
Compara las citas para dermatología en Quirón con póliza o sin ella y la conclusión es clara
2856
clics
El partido de Milei lleva a dos exmodelos de Playboy como candidatas a diputadas
más votadas
574
Espejo Público hace pasar por estudiante a un cargo del PP en un debate sobre los incendios
418
El PP pidió un despliegue de medios aéreos contra los incendios que duplica al del que dispone la UE
497
200 vecinos de Madrid denuncian que la Iglesia pretende vender sus casas a un fondo: "La estafa del arzobispado para hacer viviendas turísticas"
448
De paraísos fiscales a leyes a la carta: así funciona el mundo a medida de los ricos
531
Votante de Vox ¿Confiarías en el administrador de esta empresa?
14
meneos
14
clics
Vox se opuso a la ley de bomberos forestales en Castilla y León por que dice "bomberas"
Vox se opuso a la ley de bomberos forestales en Castilla y León por que dice "bomberas"
etiquetas
:
bomberas
forestales
ley
politica
#1
ingenierodepalillos
Tienen menos luces que un barco pirata y la piel más fina que el papel de fumar, vaya panda de niñatos.
#4
Grahml
#1
Desgraciadamente, tienen representación electoral suficiente como para rechazar cualquier legislación, por muy absurda que sea la motivación.
Ahora, si la realidad es que tal legislación no iba a ser aprobada por la palabra, ¿qué problema había con sustituirla o eliminarla?
Resultado, no tenemos ley por gilipolleces.
Dudo que los únicos y exclusivos responsables sean sólo los de un lado, aunque al personal le cueste entender esta realidad.
#3
HeilHynkel
Que se queme todo si no se hace como yo digo.
#2
mcfgdbbn3
*
No pasa nada, recordad que para sus votantes, pase lo que pase,
la culpa es de Pedro Sánchez.
No digo que admitan que se equivocaron al votar, sino admitir que algunas medidas que tomaron los de ese partido fueron un error. A mí si me preguntan sí puedo decir algunas cosas que no me gustan en la izquierda (aunque haya más que sí), muchos de ellos no harían lo mismo, no son capaces de admitir los errores de su partido.
Ahora, si la realidad es que tal legislación no iba a ser aprobada por la palabra, ¿qué problema había con sustituirla o eliminarla?
Resultado, no tenemos ley por gilipolleces.
Dudo que los únicos y exclusivos responsables sean sólo los de un lado, aunque al personal le cueste entender esta realidad.
No digo que admitan que se equivocaron al votar, sino admitir que algunas medidas que tomaron los de ese partido fueron un error. A mí si me preguntan sí puedo decir algunas cosas que no me gustan en la izquierda (aunque haya más que sí), muchos de ellos no harían lo mismo, no son capaces de admitir los errores de su partido.