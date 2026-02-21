edición general
¿Es ilegal difundir bulos en internet? Esto dice la legislación española

¿Qué dice la legislación española? Pues depende de a qué se refieran y de la intención de su difusión.

Pacman #5 Pacman
Tantas cosas hay ilegales en Internet

Bulos
spam
Bulling
esparcir odio

Muchas cosas, muchas.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Depende, siempre hay bulos y "bulos" :troll:
JackNorte #2 JackNorte
A mi me preocuparia mas si es ilegal perseguirlos y quitar licencias y recursos a quien los difunden.
Incluso sabiendo objetivamente que causan un perjuicio y difunden odio y ataques hacia minorias.
Cuando algo no se persigue siendo un delito que causa perjuicios, se da la impresion que se justifica defiende y fomenta.
Pero podemos no perseguir otras conductas que causen el mismo mal y que provoquen un beneficio cuantificable en quienes lo ejercen a ver que pasa.
#4 Regreso
También es ilegal que te intenten suplantar la identidad para pedir un crédito a tu nombre, pero solo puedes denunciar cuando ya se ha cometido la estafa.
#6 mariopg
difundir bulos es maldad y por consiguiente debe combatirse
SolidGeorg #3 SolidGeorg
Por este bulo yo sí que enchironaría a algún periodista www.sport.es/es/noticias/barca/ferran-torres-futbolistas-jovenes-cotiz
