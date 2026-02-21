·
4
meneos
20
clics
¿Es ilegal difundir bulos en internet? Esto dice la legislación española
¿Qué dice la legislación española? Pues depende de a qué se refieran y de la intención de su difusión.
|
etiquetas
:
bulos
,
difusión
,
legislación española
3
1
1
K
39
Desinfórmame
6 comentarios
#5
Pacman
Tantas cosas hay ilegales en Internet
Bulos
spam
Bulling
esparcir odio
Muchas cosas, muchas.
0
K
18
#1
CharlesBrowson
Depende, siempre hay bulos y "bulos"
1
K
16
#2
JackNorte
A mi me preocuparia mas si es ilegal perseguirlos y quitar licencias y recursos a quien los difunden.
Incluso sabiendo objetivamente que causan un perjuicio y difunden odio y ataques hacia minorias.
Cuando algo no se persigue siendo un delito que causa perjuicios, se da la impresion que se justifica defiende y fomenta.
Pero podemos no perseguir otras conductas que causen el mismo mal y que provoquen un beneficio cuantificable en quienes lo ejercen a ver que pasa.
0
K
11
#4
Regreso
También es ilegal que te intenten suplantar la identidad para pedir un crédito a tu nombre, pero solo puedes denunciar cuando ya se ha cometido la estafa.
0
K
10
#6
mariopg
difundir bulos es maldad y por consiguiente debe combatirse
0
K
8
#3
SolidGeorg
Por este bulo yo sí que enchironaría a algún periodista
www.sport.es/es/noticias/barca/ferran-torres-futbolistas-jovenes-cotiz
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
