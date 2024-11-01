edición general
5 meneos
11 clics

El IIT presenta un informe preliminar que analiza las causas del apagón del pasado mes de abril

El Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) ha hecho público hoy el informe preliminar del apagon que analiza las causas del apagón. El análisis revela que la generación síncrona (principalmente ciclos combinados y centrales nucleares) en las zonas sur y centro era inusualmente baja, con solo un grupo de ciclo combinado en Andalucía y uno nuclear en el centro. Además, más de un tercio de la red de 400 kV estaba desconectada por mantenimiento o control de tensión, lo que condujo a la ocurrencia de oscilaciones poco amortiguadas.

| etiquetas: iit , apagon , ree
4 1 0 K 47 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 47 actualidad
ChingPangZe #1 ChingPangZe
O sea que a los que se les pagaba para añadir sincronía a la red estaban cobrando y de parranda.
1 K 22
sorrillo #2 sorrillo
#1 Eso las fósiles, por contra las nucleares que son las que ofrecen ese servicio habitualmente estaban en su mayoría apagadas por que las han ahogado a impuestos para que cierren de forma prematura en vez de pagarles por el servicio que ofrecen de aportar estabilidad a la red y energía.

relacionada:
Histórico apagón nuclear en España ante la caída de precios eléctricos por la Semana Santa
www.meneame.net/story/historico-apagon-nuclear-espana-ante-caida-preci
0 K 10
makinavaja #3 makinavaja
#1 A eso en mi pueblo se le llama estafa....:-D :-D
0 K 13

menéame