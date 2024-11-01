El IIT presenta un informe preliminar que analiza las causas del apagón del pasado mes de abril

El Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) ha hecho público hoy el informe preliminar del apagon que analiza las causas del apagón. El análisis revela que la generación síncrona (principalmente ciclos combinados y centrales nucleares) en las zonas sur y centro era inusualmente baja, con solo un grupo de ciclo combinado en Andalucía y uno nuclear en el centro. Además, más de un tercio de la red de 400 kV estaba desconectada por mantenimiento o control de tensión, lo que condujo a la ocurrencia de oscilaciones poco amortiguadas.