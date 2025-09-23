edición general
Igualdad y Vodafone admitieron en una reunión que las pulseras antimaltrato incumplían algunas condiciones del contrato

En diciembre de 2024 se produjo una de las reuniones que periódicamente tienen trabajadores de Cometa ―el centro que hace el seguimiento de las pulseras antimaltrato―, Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ―de quien depende ese organismo―, y personal de las adjudicatarias ―Vodafone y Securitas―, y fue entonces cuando el representante de la telefonía, ante las explicaciones de un asistente sobre uno de los fallos de las pulseras antimaltrato, que no se pueden sumergir, admitió el problema.“Esto no cumple, no cumple”.

comentarios
Pablosky
Vodafone siempre será la peor empresa del mundo, y no hablo de las pulseras exclusivamente.

Supongo que ganaría el concurso por ser la más barata, así que la responsabilidad es de quien lo adjudicó.
BurraPeideira_
#1 Y Securitas ni te cuento. Y del PSOE que las contrata fíate tú.
Jaime131
Y desde diciembre de 2024 nadie ha hecho nada.
Tensk
@SVSRTZ un saludito.
