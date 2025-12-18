·
Igualdad retrasa la compra de las pulseras Cometa tras los fallos
España ha modificado su compromiso de adquirir 30.000 pulseras antimaltrato y ha pospuesto su ejecución al segundo trimestre de 2026, dentro de los nuevos compromisos con Bruselas
#1
ChatGPT
Pero si no había fallos! (Según ellos, claro)
1
K
21
#3
CharlesBrowson
al final pondran un cascabel como pulsera y con lo ahorrado a cabo verde a gozar unas vacaciones
0
K
7
#2
alcama
Este gobierno pone en peligro a las mujeres
PSOE causa muertes
0
K
6
