Igualdad retrasa la compra de las pulseras Cometa tras los fallos

España ha modificado su compromiso de adquirir 30.000 pulseras antimaltrato y ha pospuesto su ejecución al segundo trimestre de 2026, dentro de los nuevos compromisos con Bruselas

3 comentarios
ChatGPT #1 ChatGPT
Pero si no había fallos! (Según ellos, claro)
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
al final pondran un cascabel como pulsera y con lo ahorrado a cabo verde a gozar unas vacaciones
alcama #2 alcama
Este gobierno pone en peligro a las mujeres
PSOE causa muertes
