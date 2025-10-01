edición general
Igualdad niega que la madre pueda ejercer violencia vicaria: castigará sólo a los padres

Igualdad niega que la madre pueda ejercer violencia vicaria: castigará sólo a los padres

El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, La intención es modificar el Código Penal para castigar con penas de entre seis meses y tres años de prisión a aquellos hombres que agredan a los hijos de la madre con el objetivo último de violentar a esta. Pero no a la inversa.

ur_quan_master #3 ur_quan_master
Munición para la derecha.
#20 cunaxa
#3 Es un bulo seguramente.
Este es un medio de bulos.
Existirá la ley esa de la que hablan, pero la habrán interpretado a su manera, metiendo cosas de verdad y cosas de mentira.
#9 vantablack
Pensaba que era un bulo de theojete, pero no, lo dice el propio gobierno :wall: :wall: :wall:

www.igualdad.gob.es/comunicacion/sala-de-prensa/el-consejo-de-ministro
obmultimedia #11 obmultimedia
#9 la definicion de violencia vicaria es asi
es.wikipedia.org/wiki/Violencia_vicaria
UsuarioDuro #18 UsuarioDuro
#11 Es entretenido ver como evolucionan tus comentarios minuto a minuto.
#25 Jatetu
#11 Es que el concepto es un invento de la típica académica subnormal de izquierdas, más activista que investigadora. La típica basura de la academia que sólo vale para instaurar relatos basándose nada más que en la supuesta autoridad que dan sus estudios sin rigor alguno.

Mientras que España adoptó este concepto, negó por ejemplo que las madres pudieran manipular a los hijos para ponerlos en contra de los padres, o hacerles daño mediante ellos, lo cual también es hacer daño a los hijos. Una…   » ver todo el comentario
duende #13 duende *
#10 goto #9, por cierto eso que acabas de hacer se llama falacia ad hominem
obmultimedia #16 obmultimedia
#13 yo, cometer falacia? ni en 10 vidas seguidas, soy un ser de luz, nunca miento.
#6 Pitchford
Se están cubriendo de gloria con el feminismo desigual..
duende #1 duende
Igualdad 2.0
obmultimedia #10 obmultimedia
#1 viniendo de The Ojete....  media
Hidromiel #28 Hidromiel *
#10 Tu "bulo" es un bulo.
www.rtve.es/noticias/20250930/gobierno-tipificara-violencia-vicaria-de

#10 Es cierto. Pero esta injusticia ya no sorprende a nadie.
DORO.C #2 DORO.C
Igualdad desigual
BlackDog #14 BlackDog
Entre las leyes de desigualdad y la discriminación negativa nos esta quedando un feminismo muy feminista
#23 Jatetu
Ya ganó la derecha. Mira los partidos más votados, y mira las piruetas y malabarismos de Sánchez para quedarse en la poltrona, que no gobernar, gracias al apoyo de partidos de derecha que le dejaron claro que les importaba el gobierno y España una mierda. El mismo día.
DORO.C #4 DORO.C
Ya llegan los del comando negativo.
#15 Alcalino
#4 Todavía no me ha dado tiempo a ver los detalles de la ley, pero la realidad es la que es, TheObjective es un medio que históricamente ha exagerado, omitido, manipulado y tergiversado los hechos para montar un relato que para nada se ajusta a la realidad.

¿Como era el cuento de Pedro y el Lobo? Ah si, de tantas veces que Pedro dijo que venia el lobo sin ser verdad, para cuando avisó de que venia de verdad, nadie lo creyó.
DayOfTheTentacle #22 DayOfTheTentacle
#15 ad hominem?
duende #27 duende
#15 Que votes positivo a envíos del plural y quieras sentar cátedra sobre medios manipulados, es para hacértelo mirar.
DayOfTheTentacle #19 DayOfTheTentacle
Luego que si vox gana votos...
Bretenaldo #12 Bretenaldo
Otra palada más para la fosa del feminismo.
#5 rystan
Como que parece que la victoria de la derecha es inevitable, y el desastre que crearán será para recordarlo, por lo menos que eso sirva para limpiar al país del feminismo. No, no creo que suceda. Esos están sólo para robar, pero la falta que hace acabar con el feminismo no tiene límite.
Supercinexin #7 Supercinexin
#5 Esa canción de que la victoria de la derecha es inevitable ya la pusieron en el Verano de 2023.
#21 Jatetu
#5 El feminismo ya está prácticamente acabado. O más bien ya han perdido el relato y la capacidad de imponerlo y tener a todo el mundo callado con la amenaza de llamarlo facha, machista y no sé qué más. Ahora sólo les queda darse cuenta de la realidad: que ni ahora ni nunca han representado a la gente, sino que eran una minoría de gilipollas desquiciados.
#24 DenisseJoel
#5 La derecha no va a acabar con las políticas sexistas porque saben que son la gallina de los huevos de oro. ¿O acaso derogó o cambió el PP alguna de las leyes discriminatorias?
#17 Jatetu
luego que si es que la culpa es de esos youtubers y criptoboss xD
#29 DenisseJoel *
Salvando las (abismales) distancias, hay un paralelismo con lo de Israel.
Desde el principio era evidente para cualquier observador imparcial que Israel estaba cometiendo crímenes atroces contra la población civil. Pero muchos aún están empezando a reconocerlo 2 años más tarde.
Igualmente las políticas de discriminación por razón de sexo llevan más de una década activas en España, y a cada nueva vuelta de tuerca algunos se dan cuenta de que igual eso no es igualdad.

Los valores, la ética, no…   » ver todo el comentario
Fisionboy #30 Fisionboy
Mucha igualdad y muy igualdad.

Todo este sinsentido le está haciendo un daño irreparable a la izquierda, y no quieren darse cuenta.
CharlesBrowson #26 CharlesBrowson
vamos que resumiendo todo estos años, de un problema real, grave, le dimos que lo solucionaran a los que tenian que haber estado desde un principio en un oligofrenico. cosa que ha alimentado a otros oligofrenicos para negar una evidencia
#8 AlexGuevara
Mi no entender
