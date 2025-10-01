Igualdad niega que la madre pueda ejercer violencia vicaria: castigará sólo a los padres

El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, La intención es modificar el Código Penal para castigar con penas de entre seis meses y tres años de prisión a aquellos hombres que agredan a los hijos de la madre con el objetivo último de violentar a esta. Pero no a la inversa.
Este es un medio de bulos.
Existirá la ley esa de la que hablan, pero la habrán interpretado a su manera, metiendo cosas de verdad y cosas de mentira.
Mientras que España adoptó este concepto, negó por ejemplo que las madres pudieran manipular a los hijos para ponerlos en contra de los padres, o hacerles daño mediante ellos, lo cual también es hacer daño a los hijos. Una… » ver todo el comentario
#10 Es cierto. Pero esta injusticia ya no sorprende a nadie.
¿Como era el cuento de Pedro y el Lobo? Ah si, de tantas veces que Pedro dijo que venia el lobo sin ser verdad, para cuando avisó de que venia de verdad, nadie lo creyó.
Desde el principio era evidente para cualquier observador imparcial que Israel estaba cometiendo crímenes atroces contra la población civil. Pero muchos aún están empezando a reconocerlo 2 años más tarde.
Igualmente las políticas de discriminación por razón de sexo llevan más de una década activas en España, y a cada nueva vuelta de tuerca algunos se dan cuenta de que igual eso no es igualdad.
Los valores, la ética, no… » ver todo el comentario
Todo este sinsentido le está haciendo un daño irreparable a la izquierda, y no quieren darse cuenta.