Igualdad desoyó los reiterados avisos internos sobre múltiples fallos en las nuevas pulseras antimaltrato

Igualdad desoyó los reiterados avisos internos sobre múltiples fallos en las nuevas pulseras antimaltrato

(Visible en modo lectura) Este es un fragmento de un correo electrónico enviado el lunes 26 de mayo de 2025 por parte de un técnico de Cometa, el sistema de seguimiento de esos dispositivos, a la subdirectora general de Coordinación Institucional en Violencia contra las Mujeres en la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Zulema Altamirano, que había entrado al cargo en octubre de 2024: “El verano pasado, tras unos primeros meses de cierto optimismo en que las cosas mejorarían tras completar la migración...

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
:popcorn: :popcorn: al final esa caterva va a resultar mas dañina que los peligros que deberian haber evitado, simplemente con sentido comun y deseo de hacer las cosas bien pero...no
#4 Cuchifrito
Desoyó... ¿Y que tenían que haber hecho, ¿Revertir la migración de un día para otro? Seguro que eso no hubiera tenido ningún efecto, no te jode.
Dene #5 Dene
#4 bueno, para empezar, la señora esta del PSOE que está de ministra nunca debió usar la excusa del 1% de los casos, porque con que solo 1 persona hubiera muerto por este marrón, ya sería demasiado. Son personas, no números.
Luego ya, como gestionar ese problema, penalizar muy muy fuertemente a la contrata incluso denunciarla por los daños causados hubiera sido lo lógico como gestores del contrato y responsables del servicio final.
Espero que las afectadas denuncien al gobierno. Y el gobierno, a la empresa, por negligencia.
DrEvil #2 DrEvil *
Menuda campaña de desprestigio, al final la gente va a pensar que el ministerio de igualdad está lleno de ineptes.
Al menos han demostrado saber legislar, su ley del sólo sí es sí ha dado grandes satisfacciones.
