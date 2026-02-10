Ignacio Escolar continua con la remodelación de Eldiario.es

Nuevos nombramientos en su equipo directivo. Rosalía Lloret asume funciones estratégicas. El digital dirigido por Ignacio Escolar reordena su cúpula directiva y sitúa a Esther Alonso y Mar Eiroa al frente de la gestión (...) La reorganización directiva se completa con otros nombramientos estratégicos: Izaskun Pérez al frente de Audiovisual, María José Murillo como responsable de Eventos y Comunicación, y David Murciano liderando el área de Innovación Tecnológica e Inteligencia Artificial...