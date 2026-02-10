edición general
Ignacio Escolar continua con la remodelación de Eldiario.es

Nuevos nombramientos en su equipo directivo. Rosalía Lloret asume funciones estratégicas. El digital dirigido por Ignacio Escolar reordena su cúpula directiva y sitúa a Esther Alonso y Mar Eiroa al frente de la gestión (...) La reorganización directiva se completa con otros nombramientos estratégicos: Izaskun Pérez al frente de Audiovisual, María José Murillo como responsable de Eventos y Comunicación, y David Murciano liderando el área de Innovación Tecnológica e Inteligencia Artificial...

actualidad
actualidad
#3 tierramar
Perdió interes en el momento que cerraron los comentarios a subscriptores. En las noticias de los periodicos, lo más interesante eran los comentarios cuando eran libres.
#2 Febrero2027
Dudo que haya algo de inteligencia en eldiario.es. Ni artificial ni natural. Solo solo el tablón de anuncios del PSOE
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Tras su salida de la dirección ejecutiva, Rosalía Lloret mantendrá su presencia en el consejo de administración y ejercerá como adjunta al consejero delegado y director, Ignacio Escolar. Desde esta nueva posición participará en la definición de la estrategia a medio y largo plazo del grupo, con especial atención al impacto de la inteligencia artificial, los cambios en los algoritmos de distribución de contenidos y la creciente migración de audiencias hacia las redes sociales...
#4 PeloPene
No sería una gran pérdida para la humanidad si chaparan elpanfleto.es. Los 4 mataos progres de Meneame y sus clones deben ser la mitad de su audiencia
