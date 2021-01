Iglesias, Garzón y Sánchez ya deberían de saber que gobernar consiste en tomar decisiones difíciles

C-5, uno de los tuiteros que más tiempo llevo siguiendo por sus sarcasmos sobre las cosas del día a día, incluidas las compañías eléctricas, publicaba ayer: "Menos mal que ahora tenemos un ministro de consumo para que la luz no suba en plena ola de frío". ¿Y qué tuiteaba el ministro Garzón? Sus críticas a la extrema derecha en EE.UU., que no deja de ser importante para un secretario general de IU, pero que no es lo que debía de ocuparle.