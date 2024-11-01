La Iglesia registra 1.131 denuncias de pederastia en cinco años, 93 nuevas el año pasado

Las 262 oficinas de protección a menores creadas por las diócesis y congregaciones españolas recibieron en 2025 un total de 93 nuevas denuncias de abusos sexuales a menores lo que eleva a 1.131 el total de denuncias recogidas por la Iglesia en los últimos cinco años y a 1.000 los presuntos agresores, según ha informado este viernes el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán.