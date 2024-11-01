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La Iglesia registra 1.131 denuncias de pederastia en cinco años, 93 nuevas el año pasado

La Iglesia registra 1.131 denuncias de pederastia en cinco años, 93 nuevas el año pasado

Las 262 oficinas de protección a menores creadas por las diócesis y congregaciones españolas recibieron en 2025 un total de 93 nuevas denuncias de abusos sexuales a menores lo que eleva a 1.131 el total de denuncias recogidas por la Iglesia en los últimos cinco años y a 1.000 los presuntos agresores, según ha informado este viernes el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán.

| etiquetas: iglesia , registra , 1.131 denuncias , pederastia , cinco años
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Joroñas *
Yo no lo entiendo. Entre los principios del poder judicial esta la Unidad Jurisdiccional, que establece que todos los ciudadanos se juzgarán por el mismo ordenamiento juridico y por los mismos procedimientos, permitiendo únicamente distinguir el fuero militar....

¿Donde están los juicios a los curas?
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#2 mam23
#1 supongo que es una pregunta retórica?
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#3 Joroñas
#2 lo peor es que no...
1 K 23
javierchiclana #4 javierchiclana
#1 La mayoría no se hacen públicas... unas pocas sí: En Toledo hay un juicio el prox. martes: www.meneame.net/story/fiscalia-pide-seis-anos-carcel-ex-cura-toledo-ab
1 K 30
#5 Joroñas
#4 la mayoría de qué, de juicios o de denuncias? Por que si hablas de juicios, salvo por causas muy concretas estos deben celebrarse en audiencia publica, del mismo modo que la sentencia debe ser también pública y motivada. No sé, me parece que el acuerdo con la Santa Sede está durando demasiado.
1 K 23
javierchiclana #6 javierchiclana *
La secta ya no tiene tanto poder. Su técnica de tener esclavos a tiempo completo (consagrados) prohibiéndoles tener una familia y una sexualidad sana va a ser su tumba... aunque hay que reconocer que les ha servido durante muchos siglos.

#5 Los juicios no se publican en boletines oficiales... alguien interesado, normalmente la víctima, es la que lo hace público. Por otro lado si hay acuerdo con indemnización es fácil que no se conozca.
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#8 Joroñas
#6 de ChatGpt, que no soy experto en el tema. Es cierto que no se publican en diarios oficiales, pero no parece dificil obtener información:

{0x2705} B) Información en los juzgados (in situ)
En muchos juzgados se publican:
tablones de anuncios
señalización diaria de vistas
{0x1f449} Puedes ir físicamente y ver:
Qué juicios hay ese día
En qué sala
{0x2705} C) Agenda de señalamientos (uso limitado)
Existe el sistema de gestión judicial (como Adriano en Andalucía), pero:
No es público para cualquier ciudadano
Está pensado para profesionales (abogados, procuradores…)
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#10 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 En los partidos y en algunas empresas también hay oficinas contra el acoso o la corrupción.
Y estas no son un fuero al ordenamiento jurídico.
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#7 Comorr *
Y más casos que saldrán como el marido de Oltra en Valencia o el creador de En Marea extraditado desde Cuba
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Andreham #9 Andreham
#7 Da muchísimo asco que vengas a hablar de lo tuyo (por cierto, fascista envenenador, EX-MARIDO de Oltra, del otro pues me la sopla más bien mucho) en una noticia donde se habla de 1131 denuncias de PEDERASTIA de curas.
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menéame