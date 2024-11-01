La Iglesia registra 1.131 denuncias de pederastia en cinco años, 93 nuevas el año pasado

Las 262 oficinas de protección a menores creadas por las diócesis y congregaciones españolas recibieron en 2025 un total de 93 nuevas denuncias de abusos sexuales a menores lo que eleva a 1.131 el total de denuncias recogidas por la Iglesia en los últimos cinco años y a 1.000 los presuntos agresores, según ha informado este viernes el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán.
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¿Donde están los juicios a los curas?
#5 Los juicios no se publican en boletines oficiales... alguien interesado, normalmente la víctima, es la que lo hace público. Por otro lado si hay acuerdo con indemnización es fácil que no se conozca.
B) Información en los juzgados (in situ)
En muchos juzgados se publican:
tablones de anuncios
señalización diaria de vistas
Puedes ir físicamente y ver:
Qué juicios hay ese día
En qué sala
C) Agenda de señalamientos (uso limitado)
Existe el sistema de gestión judicial (como Adriano en Andalucía), pero:
No es público para cualquier ciudadano
Está pensado para profesionales (abogados, procuradores…)
Y estas no son un fuero al ordenamiento jurídico.