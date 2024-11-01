Iglesia de Perdices: Joya Desconocida del Románico Soriano

Perdices es una localidad soriana de poco más de una decena de habitantes que depende administrativamente del municipio de Viana de Duero[...]Se trata de un edificio singular dentro del área geográfica del románico soriano, debido a las soluciones técnicas que emplea. Es el único templo románico de la provincia que su ábside tiene forma poligonal, este hecho anuncia la llegada del gótico. La iglesia está fechada en los primeros años del S. XIII, fue restaurada recientemente y su financiación corrió por cuenta de los escasos vecinos de Perdices.