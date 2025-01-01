La Iglesia francesa pide al obispo de Toulouse revocar el nombramiento como canciller de un violador de menores

La propia Conferencia Episcopal francesa anima al obispo Guy de Kerimel a dar marcha atrás en su decisión de elegir para el cargo a Dominique Spina, condenado a cuatro años de prisión por la agresión sexual a un adolescente porque "reabre heridas", mientras el prelado defiende la "misericordia"
| etiquetas: iglesia católica , violación , menores , pederastia
Personalmente a un menda que es capaz de violar a otra persona, y mas a un menor, no le veo yo como alguien caritativo y que deba estar en un sitio así, ciertamente.