La Iglesia francesa pide al obispo de Toulouse revocar el nombramiento como canciller de un violador de menores

La Iglesia francesa pide al obispo de Toulouse revocar el nombramiento como canciller de un violador de menores

La propia Conferencia Episcopal francesa anima al obispo Guy de Kerimel a dar marcha atrás en su decisión de elegir para el cargo a Dominique Spina, condenado a cuatro años de prisión por la agresión sexual a un adolescente porque "reabre heridas", mientras el prelado defiende la "misericordia"

shake-it #1 shake-it *
¿Tan sólo cuatro años de cárcel por violar a un menor? Joder, y nos quejamos de la mierda de justicia que tenemos en España...
Milmariposas #3 Milmariposas
#1 La condena a vida de su víctima no vale nada? <:( :wall:
Jaime131 #2 Jaime131
¿Revocar el nombramiento? ¿No es suficiente con cambiarle de parroquia?
hazardum #4 hazardum
Según su propia religión, tienen que perdonar a los pecadores, y si el pavo este ha cumplido su condena aunque sea irrisoria, supongo que ellos están en la obligación de poder reinsertarle, aunque lo de darle un cargo así, suena a recochineo.

Personalmente a un menda que es capaz de violar a otra persona, y mas a un menor, no le veo yo como alguien caritativo y que deba estar en un sitio así, ciertamente.
Ludovicio #5 Ludovicio
#4 ¿Caridad? ¿En la iglesia? xD
