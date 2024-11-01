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La Iglesia bloquea el pacto y rechaza que las víctimas de pederastia indemnizadas puedan pedir más dinero

La Iglesia bloquea el pacto y rechaza que las víctimas de pederastia indemnizadas puedan pedir más dinero

Los obispos impidieron la firma del protocolo con el Gobierno y el Defensor del Pueblo para la reparación de los supervivientes de abusos. Las víctimas invitan al Papa a suspender su visita a España y exigen al Gobierno que apruebe sin demora el acuerdo, o que lo implemente "unilateralmente"

| etiquetas: iglesia , pederastia , víctimas , laicismo
11 13 1 K 211 religion
6 comentarios
11 13 1 K 211 religion
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Si la iglesia tiene que elegir entre víctimas y dinero, la elección es obvia. El dinero siempre ha sido su dios
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elgranpilaf #2 elgranpilaf
#1 Iglesia S.A.
1 K 20
Feindesland #6 Feindesland
Normal. En un delito o accidente pasa igual. Los ya indemnizados suelen renunciar a seguir reclamando. Suele ser una de las cláusulas del acuerdo.

:-/
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#5 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Pues fácil, que el gobierno se lo descuente de lo de la casilla. :hug:

O mejor, que elimine la casilla, y que les pague el estado. Que así sale más a cuenta.
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BastianBaltasarBux #4 BastianBaltasarBux
Eliminar concordatos que termine con cualquier financiación pública para este grupo criminal. Fuera religión de las aulas y de todo ámbito civil, expropiación de todas sus propiedades expoliadas y meter en la cárcel a toda la caterva de pederastas y encubridores que este grupo criminal ha ido acumulando durante su historia.

Crear una comisión seria y sin que este grupo criminal sea parte (el recochineo) y empezar con indemnizar a las víctimas con todo el patrimonio eclesiástico legal (el ilegal se expropia).

Y si los subnormales de los moñecos de las procesiones se enfadan que les financien ellos y les paguen las multas ellos.

Y las demás religiones (o sectas asquerosas) igual.
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#3 Tecar
El agresor con poder de veto sobre justicia y compensación a las víctimas.
Un plan sin fisuras.
:troll:
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menéame