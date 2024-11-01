La Iglesia bloquea el pacto y rechaza que las víctimas de pederastia indemnizadas puedan pedir más dinero

Los obispos impidieron la firma del protocolo con el Gobierno y el Defensor del Pueblo para la reparación de los supervivientes de abusos. Las víctimas invitan al Papa a suspender su visita a España y exigen al Gobierno que apruebe sin demora el acuerdo, o que lo implemente "unilateralmente"
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O mejor, que elimine la casilla, y que les pague el estado. Que así sale más a cuenta.
Crear una comisión seria y sin que este grupo criminal sea parte (el recochineo) y empezar con indemnizar a las víctimas con todo el patrimonio eclesiástico legal (el ilegal se expropia).
Y si los subnormales de los moñecos de las procesiones se enfadan que les financien ellos y les paguen las multas ellos.
Y las demás religiones (o sectas asquerosas) igual.
Un plan sin fisuras.