Igea, a Irene Montero sobre la prostitución: «No está regulada. No puede prohibirse lo que no existe»

Según Igea, no tiene sentido que se pretenda suspender por el covid una actividad, la prostitución, que de hecho debe ser impedida por el Ministerio de Interior por la explotación sexual que supone. «En España la prostitución no está regulada, es ilegal o alegal, no puede prohibirse lo que no existe. La persecución de la explotación y el tráfico de mujeres es tarea del Ministerio del Interior y del poder judicial», subrayó Igea en su cuenta de Twitter.