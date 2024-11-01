edición general
9 meneos
65 clics
Ievan polka a capela

Ievan polka a capela

Quorum es un cuarteto vocal masculino a cappella originario de Lituania, conocido por sus interpretaciones de diversas canciones populares. Su impulsor es Vitalij Neugasimov, un músico y arreglista con una formación impresionante en música clásica y folclórica. Nacido en Vilna en 1978, Neugasimov ha trabajado como pianista, organista, director de coro y pedagogo. Su habilidad para crear arreglos vocales intrincados y su profundo conocimiento de la música tradicional han sido fundamentales para el éxito de Quorum.

| etiquetas: quorum , cappella , ievan polka
9 0 0 K 160 acapela
3 comentarios
9 0 0 K 160 acapela
#1 Hombre_de_Estado
#0 Gran versión. Aquí otra versión de la Levan Polka, con patos (por The Kiffness): www.youtube.com/watch?v=UL0jUabC1eI
1 K 40
woody_alien #2 woody_alien
Que tonterida, la original ya es a capella ... www.youtube.com/watch?v=P-KjGrbuov4
0 K 12
kukusu #3 kukusu
yo he contado cinco ¬¬
0 K 10

menéame