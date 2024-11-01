Ievan polka a capela

Quorum es un cuarteto vocal masculino a cappella originario de Lituania, conocido por sus interpretaciones de diversas canciones populares. Su impulsor es Vitalij Neugasimov, un músico y arreglista con una formación impresionante en música clásica y folclórica. Nacido en Vilna en 1978, Neugasimov ha trabajado como pianista, organista, director de coro y pedagogo. Su habilidad para crear arreglos vocales intrincados y su profundo conocimiento de la música tradicional han sido fundamentales para el éxito de Quorum.
