edición general
El IES de Foz (Lugo) aplaza su intercambio con un instituto de Minnesota por la presencia del ICE

"Llamaron las profesoras del instituto de Shakopee y dijeron que había ICE por todas partes, que iban armados por la calle, que estaban entrando en las casas de la gente a la fuerza y que en el instituto tenían muchos alumnos que también eran migrantes y les estaban pidiendo la identificación. Hay una situación de inseguridad tremenda, no era el momento de que fuéramos porque estaban pasando miedo", comenta la jefa de departamento de inglés del IES focense, Celia Río González, que coordina estos intercambios y viaja con los alumnos mariñanos a

6 comentarios
#1 Leclercia_adecarboxylata
A ver, el problema en realidad no es el ICE, el problema es que son gallegos.
Dene #2 Dene
hay que estar muy tarado para mandar este año a los chavales a estudiar ingles a USA.
#4 moratos
#2 Y más concretamente a Minnesota. Que alli los tarados del ICE te disparan sin pensarlo dos veces.
kumo #3 kumo
A ver, estos chavales no son "migrantes" (ni aves migratorias) son estudiantes de intercambio que van totalmente en regla con su documentación.
#5 unto_antonte *
#3 Y? Siguen siendo blanco de violencia desmedida
Dene #6 Dene
#3 a cuantos críos, estudiantes y con sus documentos en regla han detenido y trasladado a cárceles o al campo de concentración de El Paso?
