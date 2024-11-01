El IES de Foz (Lugo) aplaza su intercambio con un instituto de Minnesota por la presencia del ICE

"Llamaron las profesoras del instituto de Shakopee y dijeron que había ICE por todas partes, que iban armados por la calle, que estaban entrando en las casas de la gente a la fuerza y que en el instituto tenían muchos alumnos que también eran migrantes y les estaban pidiendo la identificación. Hay una situación de inseguridad tremenda, no era el momento de que fuéramos porque estaban pasando miedo", comenta la jefa de departamento de inglés del IES focense, Celia Río González, que coordina estos intercambios y viaja con los alumnos mariñanos a