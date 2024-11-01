edición general
IEEFA EE. UU.: Los reactores modulares pequeños son «demasiado tardíos, demasiado caros, demasiado arriesgados y demasiado inciertos». (Eng)

NuScale originalmente prometió poner su SMR en servicio antes de 2026, pero no se espera que genere electricidad antes de 2029 o más tarde, lo que indica retrasos respecto a lo prometido. Debido a la rápida caída de costes de las renovables, los SMR podrían quedar en desventaja económica frente a alternativas más baratas y ya desplegadas. Esta crítica de IEEFA no es solo una opinión aislada: es un análisis basado en datos sobre costes previstos versus costes reales o probables

