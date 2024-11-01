edición general
IEEE. China. Visión y perspectiva de la Región Ártica

La región ártica es política y geográficamente diversa, cuyo litoral está ocupado por Rusia, Canadá, Dinamarca (por islas Feroe y Groenlandia), Noruega y Estados Unidos. Islandia, Finlandia y Suecia son parte de este espacio geográfico. El Ártico es un enclave geoestratégico donde concurren tres continentes siendo nexo de dos océanos.

diablos_maiq
¿IEEE? Esas siglas me suenan
Espartalis
Artículo buenísimo para profundizar un poco sobre el Ártico y el porqué de su importancia geoestratégica actual. Publicado en la web de Ministerio de Defensa. Concretamente es un estudio realizado por el IEEE (Instituto Español de Estudios Estratégicos) perteneciente al CESEDEN (Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional).

El artículo abarca casi todo lo relativo al Ártico (fronteras, reclamaciones, aguas territoriales, intereses geopolíticos y geoestratégicos), etc.) tan de moda últimamente, por desgracia.

Realmente creo que merece pena el meneo por su especificidad y calidad.
