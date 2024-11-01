IEEE. China. Visión y perspectiva de la Región Ártica

La región ártica es política y geográficamente diversa, cuyo litoral está ocupado por Rusia, Canadá, Dinamarca (por islas Feroe y Groenlandia), Noruega y Estados Unidos. Islandia, Finlandia y Suecia son parte de este espacio geográfico. El Ártico es un enclave geoestratégico donde concurren tres continentes siendo nexo de dos océanos.
El artículo abarca casi todo lo relativo al Ártico (fronteras, reclamaciones, aguas territoriales, intereses geopolíticos y geoestratégicos), etc.) tan de moda últimamente, por desgracia.
Realmente creo que merece pena el meneo por su especificidad y calidad.