IEEE. China. Visión y perspectiva de la Región Ártica

La región ártica es política y geográficamente diversa, cuyo litoral está ocupado por Rusia, Canadá, Dinamarca (por islas Feroe y Groenlandia), Noruega y Estados Unidos. Islandia, Finlandia y Suecia son parte de este espacio geográfico. El Ártico es un enclave geoestratégico donde concurren tres continentes siendo nexo de dos océanos.