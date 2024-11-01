edición general
6 meneos
12 clics
Identifican en Pinilla del Valle un santuario de caza neandertal único en Europa: una tradición cultural compleja transmitida entre generaciones

Identifican en Pinilla del Valle un santuario de caza neandertal único en Europa: una tradición cultural compleja transmitida entre generaciones

Un estudio científico liderado por investigadores de la Comunidad de Madrid ha revelado un hallazgo excepcional que reescribe la historia del comportamiento neandertal en Europa. Los trabajos realizados en los yacimientos del Valle de los Neandertales, concretamente en la Cueva Des-Cubierta (Pinilla del Valle), han identificado la existencia de un santuario de caza, evidenciando una práctica cultural compleja y mantenida durante generaciones.

| etiquetas: pinilla del valle , santuario de caza neandertal
5 1 0 K 67 cultura
sin comentarios
5 1 0 K 67 cultura

menéame